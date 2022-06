Rio Grande do Sul Hospital de Caridade São Jerônimo inaugura 22 leitos

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Todos os novos leitos são destinados para atendimento do Sistema Único de Saúde. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Todos os novos leitos são destinados para atendimento do Sistema Único de Saúde. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Hospital de Caridade São Jerônimo, localizado na cidade de São Jerônimo, inaugurou, nesta segunda-feira (20), 22 novos leitos de internação clínica com investimentos do governo do Estado. O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, visitaram as dependências da instituição, que recebeu um aporte de R$ 8 milhões do Programa Avançar em 2021 e 2022.

Além de custear os leitos, todos para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), as verbas foram destinadas para as obras do Centro Cirúrgico, do Centro de Parto Normal e da Central de Material Esterilizado (CME) e para aquisição de equipamentos.

“Esta inauguração é muito representativa e mostra que estamos no caminho certo. Quando assumimos a gestão, o governo tinha muitas dívidas, inclusive com falta de repasses financeiros a hospitais. Nós viramos o jogo e garantimos investimentos de R$ 6,5 bilhões com o Programa Avançar, sendo mais de R$ 542 milhões para a saúde”, disse Ranolfo.

O hospital, que é mantido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, é considerado de média complexidade e conta com serviços de cirurgia, pediatria, obstetrícia e medicina geral. Dispõe de pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, centro obstétrico, central de material esterilizado e laboratório próprio, sendo referência para 400 mil moradores da Região Carbonífera e da Costa Doce.

Durante a pandemia de covid, foram abertos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a doença.

O hospital realiza por mês, aproximadamente, 2,5 mil atendimentos no pronto-socorro, 250 cirurgias, 450 internações, 70 partos, 1,3 mil consultas em especialidades e 16 mil exames laboratoriais por meio do SUS.

O incremento mensal após a conclusão da ampliação será de 1,5 mil atendimentos no pronto-socorro, 150 cirurgias, 150 internações, 30 partos, 700 consultas em especialidades e 4 mil exames laboratoriais, conforme explicou o diretor do hospital, João Batista Pozza.

