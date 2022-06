Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre e UFRGS reúnem-se para tratar do estudo do Esqueletão

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

O primeiro laudo técnico apontou que a estrutura pode estar comprometida e corre risco de desabamento. Foto: Cesar Lopes/PMPA O primeiro laudo técnico apontou que a estrutura pode estar comprometida e corre risco de desabamento. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

As secretarias municipais de Obras e Infraestrutura (Smoi), Planejamento e Acompanhamento Estratégico (Smpae) e a Procuradoria-Geral do Município (PGM) se reuniram, nesta segunda-feira (20), com técnicos do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na pauta, o laudo prévio sobre o futuro do prédio da Galeria XV de Novembro, o Esqueletão.

A equipe da universidade, responsável pelo estudo do edifício, vai complementar informações solicitadas pela prefeitura. O primeiro laudo técnico apontou que a estrutura pode estar comprometida e corre risco de desabamento.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, e os engenheiros da pasta, é necessário aprofundar as informações e estabelecer valores para a execução das alternativas: demolição ou restauração, conforme prevê escopo do contrato. Flores ressalta que as informações devem considerar a durabilidade, estabilidade e prevenção de incêndio na construção.

