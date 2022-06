Política Bolsonaro faz nova crítica a presidente eleito da Colômbia e o associa a Lula

21 de junho de 2022

Bolsonaro já havia chamado Petro de "ex-guerrilheiro" do "movimento de esquerda revolucionária". Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, na noite desta segunda-feira (20), e seguiu sem parabenizá-lo pela vitória, mais de 24h após a divulgação do resultado. Bolsonaro fez uma relação entre um trecho do discurso de vitória de Petro e uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário nas eleições deste ano.

Bolsonaro fez referência a uma fala em que Petro defendeu a soltura dos “jovens” colombianos que estão presos, segundo ele, apenas por ter “esperança”. Apesar do presidente eleito não ter especificado a quem estava se referindo, a imprensa colombiana afirmou que foi uma referência a manifestantes presos na onda de protestos que atingiu o país no ano passado.

“Vocês viram o discurso do novo presidente da Colômbia? ‘Soltar todos os meninos presos, todos’. O Lula vai soltar os menininhos que mataram alguém por um celular para tomar uma cerveja”, disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

Depois, na mesma conversa, o presidente voltou a fazer referência ao episódio, e citou uma fala recente em que Lula contou ter intercedido pelos sequestradores do empresário Abílio Diniz.

“Ele acabou de falar agora: vamos soltar os meninos presos, igualzinho o Lula falou dos meninos que sequestraram o Abílio Diniz. O Lula falou ‘foi um equívoco (o sequestro)’. Equívoco, pessoal? Um sequestro, você planeja.”

Mais cedo, Bolsonaro já havia chamado Petro de “ex-guerrilheiro” do “movimento de esquerda revolucionária”.

