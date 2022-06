Política Presidente da Câmara dos Deputados cobra participação mais direta do governo para reduzir o preço dos combustíveis

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lira sugeriu que seja editada uma MP para alterar a Lei das Estatais Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados Lira sugeriu que seja editada uma MP para alterar a Lei das Estatais. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados) Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cobrou uma participação mais direta do governo federal e, principalmente, do Ministério da Economia na busca por soluções para a alta dos combustíveis. Na segunda-feira (20), Lira se reuniu com líderes partidários. Após o encontro, que durou cerca de quatro horas, ele fez um breve pronunciamento à imprensa.

“Há um sentimento quase unânime por parte dos líderes que participaram dessa reunião de que o Ministério da Economia, o governo federal, tem que se envolver diretamente, participar mais de perto dessas discussões”, disse Lira. Ele sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro edite MPs (medidas provisórias) em vez de propor projetos de lei, quando isso for possível.

“Medidas provisórias que possam alterar a Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento”, exemplificou o presidente da Câmara. Para Lira, as MPs fariam o governo participar mais diretamente e provocar efeitos mais rápidos, pois as medidas provisórias têm validade assim que são publicadas e contam com um prazo não menor do que 60 dias antes que o Congresso tenha que referendá-las.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participou do encontro, mas não falou com a imprensa. Segundo Lira, Pacheco pediu que a Câmara analise o Projeto de Lei 1.472/2021, que altera a forma de cálculo do preço dos combustíveis, além de criar uma Conta de Estabilização. Esse projeto foi aprovado no Senado em março, seguiu para a Câmara, mas não foi adiante na Casa. Lira afirmou que irá avaliar a questão.

A ofensiva do governo e de aliados contra a Petrobras iniciou na sexta-feira (17), quando a estatal anunciou um novo aumento no preços dos combustíveis. Após o anúncio, Lira começou a se manifestar nas redes sociais pedindo a saída do presidente da estatal, José Mauro Coelho, e atacando membros da diretoria da Petrobras.

As declarações de Lira foram acompanhadas de uma manifestação do presidente da República, em tom igualmente crítico. Jair Bolsonaro pediu a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a estatal. O presidente da empresa pediu demissão na manhã de segunda-feira (20).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política