Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Na quinta-feira (1º), a instituição iniciou os testes clínicos, com a vacinação do primeiro voluntário. Foto: Clóvis S. Prates/HCPA Na quinta-feira (1º), a instituição iniciou os testes clínicos, com a vacinação do primeiro voluntário. (Foto: Clóvis S. Prates/HCPA) Foto: Clóvis S. Prates/HCPA

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos centros participantes da pesquisa que avalia a eficácia da vacina da Universidade de Oxford na prevenção da Covid-19. Na quinta-feira (1º), a instituição iniciou os testes clínicos, com a vacinação do primeiro voluntário.

Os participantes são selecionados através do formulário de manifestação de interesse em participar das pesquisas, que continua disponível no site da instituição. Com base nos dados registrados, os pesquisadores entram em contato com os cadastrados para acertar os detalhes.

É preciso informar nome, e-mail, telefones de contato, idade, sexo, se é profissional da saúde ou não, e se deseja que após a seleção os dados sejam mantidos ou eliminados.

Após a seleção dos participantes de pesquisa, as pessoas não incluídas nos estudos, conforme a Constituição Federal e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), terão os seus dados eliminados ou mantidos em um cadastro para estudos futuros a serem realizados na instituição. A pessoa deve optar por uma das situações.

