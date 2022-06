Porto Alegre Hospital de Clínicas de Porto Alegre passa a contar com dois pontos de coleta para a Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Iniciativa deve ampliar arrecadação de itens para os gaúchos em situação de vulnerabilidade. (Foto: EBC)

Inaugurados nesta segunda-feira (20) em cerimônia com a presença da primeira-dama estadual Sônia Vieira, dois novos pontos de coleta da Campanha do Agasalho estão funcionando nas recepções dos blocos B e C do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Funcionários, pacientes e visitantes podem contribuir com roupas, calçados, cobertores, artigos de higiene e alimentos não-perecíveis.

A Defesa Civil do Rio Grade do Sul é responsável pela triagem e distribuição dos itens, que têm como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Trata-se da primeira participação do HCPA como parceiro da iniciativa capitaneada pelo governo gaúcho. Cerca de 10 mil pessoas circulam diariamente pelo local, contingente que deve potencializar a captação de itens para quem enfrenta dificuldades nessa época de baixas temperaturas.

O que doar



– Alimentos não perecíveis.

– Cestas básicas.

– Roupas em bom estado de conservação.

– Calçados.

– Cobertores.

– Itens de limpeza.

–Artigos de higiene pessoal.

Onde doar

– Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Entrada pela avenida Protásio Alves nº 211 (bairro Santa Cecília). Na recepção do bloco B a entrega pode ser feita a qualquer momento (24 horas por dia), ao passo que no bloco C o horário vai das 8h às 17h.

– Supermercados Zaffari e Bourbon.

– Sedes de prefeituras.

– Unidades do Sesc.

– Quartéis da Brigada Militar.

–Unidades do Corpo de Bombeiros.

– Central de Doações da Defesa Civil Estadual, no Centro Administrativo do Estado (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas). Permanece aberta o ano todo, de segunda a sexta-feira (8h30min-18h).

– Drive-thru na Central de Doações, na capital, permitindo a entrega dos itens sem a necessidade de sair do carro, de segunda a sexta-feira (9h-15h). Além do ponto fixo, um drive-thru itinerante recolhe mantimentos em diferentes cidades ao longo da campanha.

– Coordenadorias regionais da Defesa Civil em Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Com a palavra…

“Essa integração é muito importante, pois precisamos de todos”, salientou a primeira-dama Sônia Vieira. “Quando a gente se soma, facilita a realização de ações. Essa parceria nos fortalecerá para ajudar quem precisa”.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Júlio César Rocha Lopes, acrescentou: “A fome e o frio não esperam. O momento é de estendermos as mãos aos gaúchos que precisam de ajuda, principalmente neste período em que se tornam importantíssimas as doações de agasalhos e de alimentos”.

Seguindo na mesma linha, a diretora-presidente do HCPA, Nadiane Oliveira Clausell, também se manifestou: “Esse tipo de iniciativa é importante inclusive no âmbito do papel desempenhado por este Hospital e do que a instituição representa no apoio a nossa comunidade gaúcha”.

Também estavam presentes no ato a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Lúcia Kliemann, juntamente com a presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (Fundmed), Ana Luiza Maia, o diretor médico do HCPA, Brasil Silva Neto; e a assessora-adjunta da Diretoria Administrativa do Hospital, Ana Paula Coutinho.

(Marcello Campos)

