Porto Alegre Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta voluntários para receber reforço vacinal contra a Covid

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Os voluntários não podem ter sido infectados pelo coronavírus. Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) busca voluntários para uma pesquisa que avalia a capacidade de gerar anticorpos (imunogenicidade) e a segurança de uma dose de reforço de vacinas contra a Covid-19. O estudo avaliará o uso de dose reforço com vacina idêntica (homóloga) e também com vacina diferente (heteróloga) à que a pessoa já recebeu no esquema vacinal.

Podem participar pessoas saudáveis ou com condições médicas estáveis pré-existentes, com mais de 18 anos, que receberam anteriormente duas doses da vacina da AstraZeneca/Oxford ou CoronaVac, sendo a última dose realizada entre 5 e 7 meses atrás. Os voluntários não podem ter sido infectados pelo coronavírus e precisam preencher o formulário disponível aqui e no site do hospital.

O estudo será randomizado, ou seja, através de um sorteio os participantes poderão receber qualquer uma das uma das seguintes doses de reforço: AstraZeneca/Oxford, CoronaVac ou SCB-2019 (Clover). Não haverá placebo.

Está prevista a inclusão de aproximadamente 520 voluntários ao redor do mundo. O preenchimento do formulário não assegura a participação na pesquisa e os dados coletados respeitam as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados.

