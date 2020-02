Brasil Hospital de Clinicas terá R$ 5 milhões de emendas dos deputados estaduais.

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Lider do Governo, Frederico Antunes reuniu-se sábado com gestores da saúde no hospital de Clinicas. Foto Divulgação

O esforço do HCPA (Hospital de Clinicas de Porto Alegre) para equipar-se e montar 105 leitos da Unidade de Tratamento Intensivo para o atendimento como hospital referência de casos do coronavirus terá o apoio do governo do estado e dos deputados estaduais. Neste sábado,o líder do governo na Assembléia,deputado Frederico Antunes esteve no hospital e conversou com o secretário-executivo o Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis,a Secretária da Saúde Arita Bergmann e a dirigente do HCPA, Nadine Clauseli,quando acertou uma articulação com os deputados para direcionar recursos no valor de R$ 5 milhões. Será uma forma dos deputados se integrarem a esse esforço, explicou Frederico. Ele vai reunir-se com lideres de bancadas para ajustar proposta.

Preocupação com Uruguaiana

Frederico Antunes solicitou ainda ao secretário-executivo do Ministério da Saúde Gabbardo dos Reis,que a Santa Casa de Uruguaiana também seja credenciada como hospital referência no estado. Segundo ele, pela fronteira Uruguaiana-Libres cruzam diariamente cerca de 1 mil caminhões ligando o Brasil à Argentina e ao Chile, além de ser a porta de entrada de turistas via terrestre no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário