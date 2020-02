Polícia Cerca de 500 mil maços de cigarros ilegais foram tirados de circulação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Ação foi realizada pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Foto: Polícia Civil/Divulgação

Quase 500 mil maços de cigarros ilegais foram apreendidos pela Polícia Civil em um depósito localizado na BR 116, em Sapucaia do Sul, nesta sexta-feira (28). A ação foi executada pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em conjunto à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O depósito chegou ao conhecimento das autoridades depois que denúncias anônimas apontaram o local como de armazenamento para produtos ilegais e sem procedência. Juntas, as polícias realizaram campana e perceberam a entrada e saída de veículos suspeitos. Um deles foi abordado no Posto Policial de Eldorado do Sul, e o motorista, de 31 anos, preso com diversas caixas de cigarros sem procedência no interior do carro.

Durante a ação, os policiais ingressaram no galpão e localizaram inúmeras caixas de cigarros, igualmente sem procedência e da mesma marca dos transportados no veículo. Foram contabilizados 500 mil maços.

O delegado Joel Wagner ressaltou a importância da ação, a qual teve o objetivo de retirar de circulação produtos impróprios ao consumo humano. “A suspeita é de que os cigarros seriam comercializados em Porto Alegre e região metropolitana”, enfatiza.

