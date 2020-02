Notícias O governo gaúcho inaugura duas obras em rodovias estaduais neste domingo

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Trevo de acesso a Cruz Alta pela ERS-342 recebeu investimento de R$ 7 milhões. (Foto: Arquivo/Daer)

Uma cerimônia em Cruz Alta (Região Noroeste do Estado) marcará, às 15h deste domingo, a inauguração do trevo de acesso ao município, pela rodovia estadual ERS-342, uma das principais ligações entre a área Noroeste do Rio Grande do Sul e a região das Missões. Com um investimento de R$ 7 milhões, a obra de 1,3 quilômetro de extensão contempla o trecho até a cidade de Ijuí.

A interseção integra o projeto de ampliação da capacidade da estrada, explica o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). O governador Eduardo Leite estará no quilômetro 156 da rodovia para o evento, assim como o titular da Selt (Secretaria de Logística e Transportes), Juvir Costella, e o diretor-geral do Daer (vinculado à pasta estadual), Luciano Faustino.

ERS-142

Primeira obra rodoviária anunciada pela atual gestão do Executivo gaúcho (iniciada em janeiro do ano passado), a ampliação da rodovia estadual ERS-142 entre Não-Me-Toque e Carazinho – também no Noroeste do Rio Grande do Sul – será entregue oficialmente neste domingo. O trecho totaliza aproximadamente 18 quilômetros.

De acordo com o Daer, o serviço permitiu a recuperação do pavimento e da sinalização, além da implantação de faixas adicionais em sete pontos. O investimento totalizou R$ 20 milhões, oriundos de recursos do Tesouro do Estado e de financiamento do Bird (Banco Mundial).

A solenidade está marcada para as 17h. Os secretário Juvir Costella e o diretor-geral do Daer também participarão do “descerramento da fita”.

ERS-118

Já a duplicação da ERS-118, rodovia considerada fundamental para a Região Metropolitana de Porto Alegre, está quase 90% concluída, de acordo com informações recentes do Daer. A obra que abrange 21,5 quilômetros divididos em três lotes é tratada como uma das prioridades do governo gaúcho.

Retomada em junho do ano passado, esta última fase das obras conta com investimento de R$ 131 milhões oriundos de financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A conclusão está prevista para dezembro

Com a duplicação, o trânsito local passa a se concentrar nas vias laterais dos dois lados da estrada, enquanto o fluxo mais rápido se concentra nas vias centrais.

“Pela configuração da rodovia, a obra vai promover maior fluidez no trânsito e diminuir o tempo de deslocamento de insumos, produtos e pessoas”, projeta o diretor-geral do Departamento. Além disso, todas as intersecções são controladas. Os retornos estão posicionados para dar mais fluidez e segurança tanto para o trânsito de longo curso como para as vias de acesso às cidades.”

Dentre as próximas etapas da duplicação a serem entregues, as mais avançadas estão em Sapucaia do Sul – o viaduto sobre a avenida Theodomiro Porto da Fonseca (entre os quilômetros 3,2 e 3,4) e as pontes sobre o arroio Sapucaia.

(Marcello Campos)

