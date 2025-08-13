Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é instituição de referência em doação de órgãos e tecidos no RS

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Somente em julho foram quatro procedimentos realizados. (Foto: Arquivo/Ministério da Saúde)

Com atuação consagrada no atendimento de pacientes com politraumatismo e casos complexos de neurocirurgia, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre é também uma instituição de referência em doações de órgãos e tecidos, sendo uma das que mais encaminham o procedimento no Rio Grande do Sul. Já são nove doadores efetivos desde o início deste ano (quatro das quais somente em julho), além de 15 notificações de possíveis doadores.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) atua há mais de 20 anos em etapas decisivas do processo, como o acompanhamento dos pacientes cujo situação evoluiu para a morte encefálica.

“Participamos desde a identificação do paciente, diagnóstico da morte encefálica, bem como entrevista e acolhimento da família, seguido da organização da logística da remoção dos órgãos”, explica a enfermeira Joema Ferrer. “É um trabalho complexo, que exige conhecimento técnico e experiência.”

O médico Ronei Veit Anzolch, diretor técnico do HPS, salienta a evolução do trabalho ao longo dos anos: “Além dos órgãos tradicionais, temos oportunizado a captação de órgãos e tecidos menos frequentes, como pele e ossos. Isso proporciona uma segunda chance a pacientes que aguardam transplantes. A doação deste jovem é um exemplo inspirador”.

A captação de córneas em pacientes com óbito por parada circulatória, realizada desde 2022, tem sido impulsionada neste ano pela criação de uma equipe especializada na abordagem desses casos. Historicamente, o hospital tem menor ocorrência de negativas de doação de órgãos que o restante do Estado, ainda que dados da Central Estadual de Transplantes apontem esse postura como a principal causa de não efetivação do procedimento – em 2025 esse índice é de 31%.

Para se tornar um doador, a principal iniciativa é comunicar a decisão pessoal à família. O médico Cristiano Franke, coordenador da CIHDOTT, reforça o caráter humano do processo:

“Acolher todos os sentimentos da família e possibilitar que tomem a melhor decisão é fundamental. Sempre respeitamos a decisão, e a população demonstra grande generosidade quando entende a importância da doação de órgãos e tecidos”, afirma.

Na madrugada dessa quarta-feira (13), uuma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital gaúcha acompanhou no HPS a captação de órgãos e tecidos de um paciente de 20 anos com morte encefálica após sofrer trauma – a causa não foi informada. O sinal-verde de seus familiares à doação possibilitou que outras vidas sejam salvas, inclusive fora do Estado: o fígado do jovem foi enviado para Brasília (DF).

Doação de sangue

O HPS precisa de doações de sangue de todos os tipos, a fim de repor os estoques em uma instituição com alta demanda de pacientes, muitos deles atendidos em estado grave após acidentes. Solicita-se que o voluntário agende o comparecimento por meio do whatsapp (51) 3289-7658. O acesso é feito pela avenida Venâncio Aires nº 1.116, no bairro Santana.

Com capacidade para receber 16 a 20 colaboradores por dia, o departamento funciona de segunda a sextas-feiras, das 8h ao meio-dia. Após a coleta, cada componente do material é rigorosamente testado. Passa, ainda, por processamento sob responsabilidade do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs). Exige-se do doador:

– Apresentar documento oficial com foto.

– Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização da mãe, pai ou outro responsável).

– Pesar ao menos 50 quilos.

– Dispor de boa condição geral de saúde.

– Não estar sob jejum.

– Ter dormido no mínimo seis das últimas 24 horas.

– Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

– Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis através do sangue.

– Não ser usuário de drogas ilícitas injetáveis. Se tabagista, não fumar no período de duas horas antes da doação.

(Marcello Campos)

Exposição reúne desenhos inéditos do coordenador de Artes Plásticas da Secretaria da Cultura de Porto Alegre
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é instituição de referência em doação de órgãos e tecidos no RS 2025-08-13
