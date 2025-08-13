Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é instituição de referência em doação de órgãos e tecidos no RS

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Somente em julho foram quatro procedimentos realizados. (Foto: Arquivo/Ministério da Saúde)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com atuação consagrada no atendimento de pacientes com politraumatismo e casos complexos de neurocirurgia, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre é também uma instituição de referência em doações de órgãos e tecidos, sendo uma das que mais encaminham o procedimento no Rio Grande do Sul. Já são nove doadores efetivos desde o início deste ano (quatro das quais somente em julho), além de 15 notificações de possíveis doadores.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) atua há mais de 20 anos em etapas decisivas do processo, como o acompanhamento dos pacientes cujo situação evoluiu para a morte encefálica.

“Participamos desde a identificação do paciente, diagnóstico da morte encefálica, bem como entrevista e acolhimento da família, seguido da organização da logística da remoção dos órgãos”, explica a enfermeira Joema Ferrer. “É um trabalho complexo, que exige conhecimento técnico e experiência.”

O médico Ronei Veit Anzolch, diretor técnico do HPS, salienta a evolução do trabalho ao longo dos anos: “Além dos órgãos tradicionais, temos oportunizado a captação de órgãos e tecidos menos frequentes, como pele e ossos. Isso proporciona uma segunda chance a pacientes que aguardam transplantes. A doação deste jovem é um exemplo inspirador”.

A captação de córneas em pacientes com óbito por parada circulatória, realizada desde 2022, tem sido impulsionada neste ano pela criação de uma equipe especializada na abordagem desses casos. Historicamente, o hospital tem menor ocorrência de negativas de doação de órgãos que o restante do Estado, ainda que dados da Central Estadual de Transplantes apontem esse postura como a principal causa de não efetivação do procedimento – em 2025 esse índice é de 31%.

Para se tornar um doador, a principal iniciativa é comunicar a decisão pessoal à família. O médico Cristiano Franke, coordenador da CIHDOTT, reforça o caráter humano do processo:

“Acolher todos os sentimentos da família e possibilitar que tomem a melhor decisão é fundamental. Sempre respeitamos a decisão, e a população demonstra grande generosidade quando entende a importância da doação de órgãos e tecidos”, afirma.

Na madrugada dessa quarta-feira (13), uuma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital gaúcha acompanhou no HPS a captação de órgãos e tecidos de um paciente de 20 anos com morte encefálica após sofrer trauma – a causa não foi informada. O sinal-verde de seus familiares à doação possibilitou que outras vidas sejam salvas, inclusive fora do Estado: o fígado do jovem foi enviado para Brasília (DF).

Doação de sangue

O HPS precisa de doações de sangue de todos os tipos, a fim de repor os estoques em uma instituição com alta demanda de pacientes, muitos deles atendidos em estado grave após acidentes. Solicita-se que o voluntário agende o comparecimento por meio do whatsapp (51) 3289-7658. O acesso é feito pela avenida Venâncio Aires nº 1.116, no bairro Santana.

Com capacidade para receber 16 a 20 colaboradores por dia, o departamento funciona de segunda a sextas-feiras, das 8h ao meio-dia. Após a coleta, cada componente do material é rigorosamente testado. Passa, ainda, por processamento sob responsabilidade do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs). Exige-se do doador:

– Apresentar documento oficial com foto.

– Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização da mãe, pai ou outro responsável).

– Pesar ao menos 50 quilos.

– Dispor de boa condição geral de saúde.

– Não estar sob jejum.

– Ter dormido no mínimo seis das últimas 24 horas.

– Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

– Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis através do sangue.

– Não ser usuário de drogas ilícitas injetáveis. Se tabagista, não fumar no período de duas horas antes da doação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/hospital-de-pronto-socorro-de-porto-alegre-e-instituicao-de-referencia-em-doacao-de-orgaos-e-tecidos-no-rs/

Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é instituição de referência em doação de órgãos e tecidos no RS

2025-08-13