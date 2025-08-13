Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro do Supremo Flávio Dino assusta mais o Congresso do que seu colega Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O cerco ao orçamento secreto é capitaneado por Flávio Dino. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

Os deputados bolsonaristas que organizaram um motim na Câmara dos Deputados na semana passada protestavam contra Alexandre de Moraes, mas estão preocupados mesmo é com Flávio Dino.

Diante da plateia, os parlamentares se dizem indignados com Moraes na condução dos processos sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Chamam de absurda a prisão de Jair Bolsonaro e lutam pela anistia a quem arquitetou um golpe de Estado.

Além da anistia e do impeachment de Moraes, o grupo abraçou uma terceira causa: o fim do foro privilegiado. A pauta não guarda qualquer relação com os julgamentos sobre o golpe, ou com a conduta de Moraes. Eventual alteração na regra do foro não mudaria a vida de quem já foi sentenciado nem de quem está prestes a ser julgado.

Na lógica da farinha pouca, meu pirão primeiro, os deputados estão mais aflitos com o próprio destino penal. Paralelamente aos processos sobre a trama golpista, tramitam no Supremo dezenas de apurações contra parlamentares por desvios de verbas destinadas a emendas.

Ou seja: os deputados acorrentados pegaram carona na crise entre Judiciário e Legislativo para tentar retirar do Supremo os processos que atingem a si mesmos.

O cerco ao orçamento secreto é capitaneado por Flávio Dino. Além de exigir transparência e rastreabilidade nos gastos com emendas, o ministro determinou que a Controladoria Geral da União (CGU) realizasse auditorias nessas rubricas. Foram mapeadas suspeitas de corrupção e mau uso do dinheiro público. Dino também conduz boa parte das investigações com parlamentares no alvo.

Depois do motim, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que não há clima favorável para pautar a anistia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), garantiu que o pedido de impeachment de Moraes continuará na gaveta, mesmo com a assinatura da maioria dos senadores.

Resta o foro privilegiado, o que de fato importa aos parlamentares. Um grupo quer transferir as investigações para juízes da primeira instância – de preferência, perto de suas bases eleitorais. Outro defende que os inquéritos sejam remetidos a tribunais federais. Hoje, os investigados ainda não chegaram a um consenso sobre em qual foro eles preferem ser julgados.

A ideia caminharia como Proposta de Emenda Constitucional. Mas até mesmo as PECs estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Logo, o próprio Supremo poderia derrubar a medida – se é que ela receberá votos suficientes no Congresso.

No tribunal, ministros já entenderam a jogada. E não aparentam disposição para negociar com o Congresso a mudança da regra do foro privilegiado agora. (Análise por Carolina Brígido/O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Quem indicou Edson Fachin e outros ministros do Supremo; relembre
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-flavio-dino-assusta-mais-o-congresso-do-que-seu-colega-alexandre-de-moraes/ Ministro do Supremo Flávio Dino assusta mais o Congresso do que seu colega Alexandre de Moraes 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ex-assessor diz que Bolsonaro pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto norte-americano de secretário do Ministério da Saúde brasileiro por relação com programa “Mais Médicos”
Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump
Política Ministros do Supremo Luiz Fux e André Mendonça seguram julgamentos que devem impor derrotas a Bolsonaro
Política Mensagens de assessor do general Braga Netto mostram atritos com irmão de Michelle Bolsonaro
Economia “Estados Unidos pegaram pesado com o Brasil. Não vejo aonde querem chegar” diz ex-presidente do Banco Central
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Quem indicou Edson Fachin e outros ministros do Supremo; relembre

Política Ex-assessor diz que Bolsonaro pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes

Política Lula rebate Trump e diz que o Brasil não desrespeita os direitos humanos

Política Governo Trump: relatório dos Estados Unidos sobre os direitos humanos no Brasil recebe críticas de entidades: “Tendencioso”