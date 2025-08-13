Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Política Quem indicou Edson Fachin e outros ministros do Supremo; relembre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Edson Fachin presidirá o Supremo pelos próximos dois anos. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O ministro Edson Fachin foi escolhido nessa quarta-feira (13) para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de setembro. A decisão foi tomada em sessão administrativa do plenário da Corte. O ministro Alexandre de Moraes ocupará a vice-presidência no próximo biênio. A posse da nova gestão está marcada para o dia 29 de setembro.

Indicado à Corte em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff (PT), Fachin sucederá o atual presidente, ministro Luís Roberto Barroso, cuja aposentadoria compulsória ocorrerá em março de 2033. A eleição interna segue a tradição do STF, baseada em critérios de antiguidade e revezamento entre os ministros, sendo considerada uma formalidade dentro da Corte composta por 11 magistrados.

A escolha do presidente do STF não tem interferência externa direta, embora os ministros que integram o tribunal sejam indicados pelo chefe do Poder Executivo federal, conforme previsto na Constituição de 1988. Atualmente, a composição do Supremo reflete indicações de seis diferentes presidentes da República.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), somando seus três mandatos, é o responsável por quatro indicações ao STF. Dilma Rousseff (PT), por sua vez, indicou três ministros durante os dois mandatos em que ocupou o Planalto. Jair Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com duas indicações feitas durante sua gestão. Completam o quadro os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB), com uma indicação cada.

— Veja a seguir quem indicou cada um dos 11 ministros da Corte, data de posse e de aposentadoria compulsória:

Gilmar Mendes

* Nomeação: Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
* Posse: junho de 2002
* Aposentadoria compulsória: dezembro de 2030

Cármen Lúcia 

* Nomeação: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
* Posse: junho de 2006
* Aposentadoria compulsória: abril de 2029

Dias Toffoli

* Nomeação: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
* Posse: novembro de 2009
* Aposentadoria compulsória: março de 2042

Luiz Fux

* Nomeação: Dilma Rousseff (PT)
* Posse: março de 2011
* Aposentadoria compulsória: abril de 2028

Luís Roberto Barroso

* Nomeação: Dilma Rousseff (PT)
* Posse: junho de 2013
* Aposentadoria compulsória: março de 2033

Edson Fachin

* Nomeação: Dilma Rousseff (PT)
* Posse: julho de 2015
* Aposentadoria compulsória: fevereiro de 2033

Alexandre de Moraes

* Nomeação: Michel Temer (MDB)
* Posse: março de 2017
* Aposentadoria compulsória: dezembro de 2043

Nunes Marques

* Nomeação: Jair Bolsonaro (sem partido à época)
* Posse: novembro de 2020
* Aposentadoria compulsória: fevereiro de 2047

André Mendonça

* Nomeação: Jair Bolsonaro (PL)
* Posse: dezembro de 2021
* Aposentadoria compulsória: dezembro de 2047

Cristiano Zanin 

* Nomeação: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
* Posse: outubro de 2023
* Aposentadoria compulsória: novembro de 2050

Flávio Dino 

* Nomeação: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
* Posse: fevereiro de 2024
* Aposentadoria compulsória: abril de 2043. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

