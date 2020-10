Porto Alegre Hospital Humaniza é inaugurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Solenidade contou com a presença de autoridades e diretores do CCG Foto: O Sul Solenidade contou com a presença de autoridades e diretores do CCG. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Com investimento de R$ 250 milhões, o Hospital Humaniza, do CCG (Centro Clínico Gaúcho), foi inaugurado, na manhã desta segunda-feira (05), em Porto Alegre.

Localizado na rua Ramiro Barcelos, 621, a instituição de saúde, que ocupa uma área de 12 mil metros quadrados, terá como foco as especialidades de cardiologia, oncologia, ortopedia, traumatologia, gastroenterologia, medicina interna e cirurgia geral.

Com atendimento para conveniados ou não ao CCG e ainda para pacientes no modelo particular, o hospital conta com consultórios, UTI, dez salas cirúrgicas e 220 leitos gerais.

A solenidade de descerramento da placa inaugural contou com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Ernani Polo (PP), do deputado federal Pedro Westphalen (PP-RS), dos diretores do CCG Francisco Santa Helena e Mauro Medeiros Borges, entre outras autoridades e representantes da empresa.

