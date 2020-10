Porto Alegre Bairros das zonas Norte e Sul podem ficar sem água nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Em caso de mau tempo, serviços do Dmae podem ser adiados Foto: Alex Rocha/PMPA Em caso de mau tempo, serviços do Dmae podem ser adiados. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou para esta semana três serviços, que poderão ser transferidos para outras datas em caso de mau tempo ou por motivos técnico-operacionais.

Nesta terça-feira (06), na Zona Norte, haverá desativação de redes em vários pontos da avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Simch (na esquina das ruas Engenheiro Fernando Abreu Pereira, Professora Cecy Thofern e Ari Barroso). A partir das 8h30min, poderá faltar água nos bairros Sarandi, Jardim Itu, Costa e Silva e Passo das Pedras. A normalização está prevista para a noite, podendo demorar mais nas partes altas da região.

Na quinta-feira (08), também na Zona Norte, redes antigas serão desativadas em ambos os lados da avenida Francisco Silveira Bitencourt, na altura do número 1.315, e a rede nova será interligada na esquina do Beco José Paris. O abastecimento para uma parte do bairro Sarandi ficará interrompido a partir das 9h, com previsão de retorno à noite.

Ainda na quinta-feira (08), o Dmae vai desativar a rede antiga na rua Cruzeiro do Sul, esquina da rua Dona Malvina. Os bairros Santa Tereza e Cristal, na Zona Sul, ficarão desabastecidos das 8h30min em diante. A previsão é normalizar à noite, podendo demorar mais nas partes altas da região.

Aspecto da água

Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente, devido ao arraste de micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, a população deve telefonar para o número 156, opção 2.

