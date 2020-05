Acontece Hospital Independência de Porto Alegre está selecionando profissionais da saúde

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

O Hospital Independência (HI) de Porto Alegre, que integra a Rede de Saúde Divina Providência, está selecionando profissionais da saúde para ajudar no combate ao novo coronavírus.

O novo prédio, que está sendo construído no estacionamento do HI, contará com 62 leitos exclusivos para pacientes com Covid. A expectativa é que ele entre em funcionamento em junho. O anexo só está sendo realizado graças a parceria feita pelos Grupos Gerdau, Ipiranga, Zaffari e Hospital Moinhos de Vento. No pós Covid, o módulo ficará para o Governo Municipal.

Confira as vagas disponibilizadas pelo HI:

Enfermeiro para Unidade de Internação;

Técnico/a em Enfermagem para Unidade de Internação;

Auxiliar de Higienização;

Atendente de Nutrição;

Engenheiro/a de Segurança do Trabalho;

Enfermeiro/a do Trabalho;

Técnico/a em Segurança do Trabalho.

Todas as oportunidades de trabalho se aplicam também para pessoas com deficiência. Os cadastros de currículos devem ser realizados até o dia 18 de maio pelo site.

