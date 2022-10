Porto Alegre Hospital Mãe de Deus realiza “Blitz da Saúde CardioNeuro” com exames gratuitos na Orla do Guaíba

20 de outubro de 2022

A quick massage será uma das atividades sem custo do evento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos espaços mais utilizados para quem gosta de praticar esportes ou aproveitar um belo fim de tarde perto do Guaíba, em Porto Alegre, o trecho 3 da Orla completa um ano neste final de semana. Como adotante de 29 das quadras que compõem o complexo esportivo, o Hospital Mãe de Deus (HMD) se junta a esta celebração com uma ação de saúde e lazer neste sábado (22), das 9h às 13h.

A “Blitz da Saúde CardioNeuro” acontecerá entre as quadras 21 e 23 e contará com a presença de cardiologistas, neurologistas e neurocirurgiões do Corpo Clínico do HMD, que darão orientações sobre as principais doenças cardiológicas e neurológicas. Além disso, oferecerá a realização de eletrocardiograma, aulas de beach tennis, quick massage, aferição de pressão e avaliação de composição corporal (bioimpedância). Para completar a festa, haverá a distribuição de 360 cupcakes para a comunidade. Todas as atividades são gratuitas.

Exame que avalia a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos fixados na pele, o eletrocardiograma (ECG) será oferecido por ordem de chegada. “Por meio do ECG, é possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. A partir disso, pode-se diagnosticar a existência de vários problemas cardíacos. Por isso, é importante que todas as pessoas façam esse exame pelo menos uma vez ao ano para prevenir complicações de saúde”, diz o coordenador do serviço de Cardiologia do Mãe de Deus, o cardiologista Daniel Silveira.

Com a proximidade do Dia Mundial do AVC, em 29 de outubro, a ação também será uma oportunidade para tirar dúvidas e conscientizar as pessoas sobre fatores de risco para um acidente vascular cerebral, entre eles diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, sedentarismo e tabagismo.

“A população poderá aferir a pressão, fazer exercícios e conversar com profissionais de saúde. Diante de um acidente vascular cerebral, a agilidade na busca por atendimento de emergência é imprescindível, por isso é importante que as pessoas conheçam bem os principais sinais de alerta para um AVC”, ressalta o coordenador dos serviços de Neurocirurgia e Neurologia do Hospital Mãe de Deus, o neurocirurgião Luiz Felipe Alencastro.

