Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Homem de 43 anos é o centésimo paciente a receber alta na instituição e foi para casa nesta quinta-feira. Foto: Divulgação Homem de 43 anos é o centésimo paciente a receber alta na instituição e foi para casa nesta quinta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um homem de 43 anos foi o centésimo paciente a receber alta no Hospital Moinhos de Vento na quinta-feira (4). Ele foi para casa apenas dois dias depois de chegar ao hospital com coronavírus.

O perfil do paciente era motivo de preocupação. Com diabetes e hepatite C, o homem testou positivo para Covid-19 e precisou ser internado. Seguindo um caminho diferente de muitos com esse histórico, não precisou ir para o Centro de Terapia Intensiva.

A alta de número 100 marca uma etapa importante da luta de pacientes e equipes de saúde do Hospital Moinhos de Vento. Desde o dia 16 de março, 129 pacientes foram internados com Covid-19. Destes, 36 foram para o Centro de Terapia Intensiva e 20 precisaram de ventilação mecânica. No momento, 22 pessoas seguem enfrentando a doença nos leitos da instituição.

Para o superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, a vitória de cada paciente é mais do que motivo de orgulho para a instituição. “Cada alta é uma celebração da vida. É um reconhecimento ao esforço de uma equipe incansável, de uma estrutura adequada de um hospital que se preparou para o enfrentamento da pandemia”, ressaltou. Parrini ponderou ainda, a importância das pessoas procurarem o atendimento nos hospitais, que estão organizados também para receber com segurança pacientes com outras enfermidades.

