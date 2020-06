Rio Grande do Sul Proposta que cria o Trabalhar RS é discutida por deputados e lideranças sindicais

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Rogério Grade e Regina Becker apresentaram a proposta que cria o Trabalhar RS e o Fundo do Trabalho. Foto: Felipe Farias/STAS Rogério Grade e Regina Becker apresentaram a proposta que cria o Trabalhar RS e o Fundo do Trabalho. (Foto: Felipe Farias/STAS) Foto: Felipe Farias/STAS

A proposta que cria o Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda – Trabalhar RS e o Funtrab (Fundo do Trabalho, Emprego e Renda) foi debatida em uma audiência pública promovida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo, e o líder do governo, deputado Frederico Antunes, nesta quinta-feira (4). Participaram a secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, o secretário-chefe adjunto da Casa Civil, Bruno Freitas, e diretor-presidente da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), Rogério Grade.

O Projeto de Lei 124/2020 foi debatido com os deputados estaduais de todas as bancadas, lideranças sindicais e empresariais. O sistema Trabalhar RS é integrado pela STAS (Secretaria de Trabalho e Assistência Social), que fará a coordenação e execução, pela FGTAS, pelo CTER RS (Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda) e pelo Funtrab. Tem como proposta instituir o novo marco legal para execução de uma política pública de emprego e renda no Estado, buscando beneficiar a economia e a sociedade gaúcha.

“O objetivo deste projeto é promover a integração das ações de promoção do trabalho, que são exercidas pelas diferentes esferas de governo, da sociedade, dos sindicatos e dos representantes empresariais, articulando-se com as ações exercidas pelos demais integrantes do Sine (Sistema Nacional de Emprego). Esperamos que essa proposta seja votada, pois garantirá o ingresso de recursos federais para o desenvolvimento de políticas na área do trabalho, tão necessários para a população no momento de pandemia”, explica a secretária Regina Becker.

