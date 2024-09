Porto Alegre Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, recruta pacientes para estudo sobre inflamação nos rins

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa avalia a eficácia de novos tratamentos para a nefrite lúpica. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, seleciona pacientes com nefrite lúpica, um tipo de inflamação dos rins para participação em estudo que avalia a eficácia de novos tratamentos. Voluntários devem ter ao menos 18 anos e sintomas da doença, além de diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES).

Gestantes não podem participar, assim como lactantes e quem planeja engravidar. A manifestação de interesse deve ser feita por meio de link disponível no site hospitalmoinhos.org.br.

A nefrite lúpica é uma condição decorrente do lúpus eritematoso sistêmico (LES), doença autoimune, crônica e com maior incidência entre as mulheres. Pode atingir diversos órgãos e sistemas do corpo.

O lúpus afeta cerca de 65 mil brasileiros, de acordo com estimativa da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Já a nefrite lúpica pode acometer cerca de 45% dos indivíduos com LES.

Doação de sangue

O Hospital Moinhos de Vento precisa de doações de sangue de todos os tipos. Colaboradores precisam agendar o procedimento pelo telefone (51) 3314-3072 ou whatsapp (51) 99235-6964.

A coleta é realizada pelo Serviço de Hemoterapia da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h, e aos sábados das 7h30min ao meio-dia. Endereço: rua Tiradentes nº 333 (bairro Floresta), no bloco “E”, ao lado do estacionamento. É preciso apresentar um documento oficial de identificação com foto.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/hospital-moinhos-de-vento-em-porto-alegre-recruta-pacientes-para-estudo-sobre-inflamacao-nos-rins/

Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, recruta pacientes para estudo sobre inflamação nos rins

2024-09-12