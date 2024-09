Porto Alegre Uma cuia que não precisa ser curtida antes do primeiro mate está entre os destaques do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Evento conta com espaço dedicado à agricultura familiar. (Foto: Divulgação/Emater-Ascar)

A grande variedade de produtos exclusivos da agroindústria familiar gaúcha é um dos atrativos da edição deste ano do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, iniciado no dia 7 e que prossegue até 20 de setembro no Parque da Harmonia (Centro Histórico/Praia de Belas). Dentre os destaques está uma gamela personalizada na hora e uma cuia que não precisa ser curtida antes do primeiro mate.

O segmento conta com expositores de 32 cidades, em pavilhão organizado pela Emater-Ascar, Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR) e entidades Fetag-RS, Fetraf-RS e Via Campesina.

A lista de produtos à venda inclui, ainda, itens premiados no Pavilhão da Agricultura Familiar da mais recente edição da Expointer e produtos como embutidos, defumados, geleias, doces, mel, vinhos e erva-mate. Também são oferecidas peças de artesanato indígena e objetos ligados às tradições gauchescas, como facas especiais.

Produtor de cuias há 40 anos em Vicente Dutra, Nilson dos Santos segue a tradição do seu pai, buscando a melhoria do plantio e do cultivo do porongo, apurando as sementes a cada ano. Assim, consegue produzir em sua agroindústria cuias de casco grosso, pele mais clara, mais lisa, menos porosa, garantindo que não seja preciso “curtir” antes de usar e que não tenha cheiro e impurezas indesejáveis no chimarrão. Sempre que participa do Acampamento Farroupilha, traz itens com desenhos exclusivos.

Já Eliete Peglov, de São Lourenço do Sul, começou a produção de utensílios de madeira para churrasco há dez anos e está participando pela primeira vez do Pavilhão da Agroindústria Familiar no acampamento. Um dos diferenciais em seu estande é a personalização das peças na hora. Nos primeiros dias, Eliete já comemorou o bom volume de vendas de tábuas, gamelas, petisqueiras, colheres de pau e porta-espetos.

Origens do evento

O conceito do Acampamento Farroupilha foi criado junto com o próprio Parque da Harmonia, em 1981. Até 1983 não havia exatamente um acampamento, e sim grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área, então conhecida como “Fazendinha da Harmonia”. O piquete Chimango, da família Carrão, é considerado o pioneiro.

A turma cavalgava até o parque um ou dois dias antes do Desfile de 20 de setembro, fazendo do local uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos frequentadores do espaço também faziam suas “gauchadas”, bebendo e tocando gaita-ponto e violão, sobretudo nos finais de semana.

Em 1984, a “Fazendinha” passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal responsável pelo turismo de Porto Alegre). O galpão que existia na época foi alugado à churrascaria Galpão Crioulo – destruído por um incêndio em outubro de 1986, mas que foi reconstruído com as mesmas características.

O Parque Harmonia sediou em março de 1987 a primeira edição do Acampamento Farroupilha, reunindo diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) e entidades similares, embora menores ou de abrangência mais localizada: os Piquetes, que fazem parte do evento até hoje.

(Marcello Campos)

