Porto Alegre Hospital Moinhos doa 1,5 mil doses de vacinas contra a gripe para comunidades em vulnerabilidade social

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Iolanda é cuidadora de uma idosa e decidiu se proteger pensando também na saúde de sua cliente. Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação Iolanda é cuidadora de uma idosa e decidiu se proteger pensando também na saúde de sua cliente. (Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação) Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação

O HMV (Hospital Moinhos de Vento) começou a imunizar 1,5 mil moradores de comunidades em vulnerabilidade social de Porto Alegre. As doses de vacina trivalente da gripe foram doadas pelo Núcleo de Vacinas da Unidade Iguatemi. A primeira comunidade beneficiada foi do bairro Rubem Berta. Nesta quinta-feira (25), cerca de 100 pessoas foram vacinadas no turno da manhã no posto montado na Instituição Eugênia Conte.

Moradora do bairro Rubem Berta, Iolanda de Souza foi avisada pela nora que a vacinação aconteceria na instituição. Ela aproveitou a oportunidade para se imunizar. “Eu sou cuidadora de uma pessoa de 91 anos, por isso preciso estar sempre atenta a essas coisas”, conta.

A dona de casa Nadia Batista Callegari ainda não tinha vacinado a família e aproveitou a oportunidade. “Meu filho é autista e tenho mais uma bebê. Com essa ação, a gente conseguiu imunizar todos em casa”, enfatiza.

Para evitar aglomerações, fichas foram distribuídas previamente para os moradores cadastrados na entidade comunitária do Rubem Berta. As pessoas foram orientadas a usar máscaras e manter, no mínimo, dois metros de distância. Os alunos da Escola Técnica do Hospital Moinhos de Vento, que aplicaram as vacinas, utilizaram os kits de EPIs com avental, máscara e protetor facial. “Para nós, é muito importante fazer parte dessa campanha e colocar em prática tudo que foi aprendido no curso”, declara a aluna da formação em Técnico em Enfermagem Jesselli Brum.

De acordo com o Superintendente de Educação, Pesquisa e Responsabilidade Social, Luciano Hammes, a campanha de imunização tem o objetivo de proteger pessoas em condições mais vulneráveis. “Vacinar contra a Influenza ajuda muito, principalmente por eliminar a possibilidade de gripe se o paciente apresentar aqueles sintomas que são parecidos com os da Covid-19”, explica.

Responsabilidade social além dos tempos de pandemia

A superintendente de operações e governo, Tanira Torelly Pinto explica que as duas comunidades beneficiadas são monitoradas pelo Hospital Moinhos de Vento. “Temos diversas ações de responsabilidade social em regiões vulneráveis de Porto Alegre e vamos adequando essas iniciativas às necessidades das famílias. Num momento de pandemia, precisamos fazer alguma coisa para reduzir os riscos que essas pessoas estão correndo. É a missão do Hospital Moinhos de Vento: cuidar de vidas”, pontua Tanira.

Segundo o superintendente administrativo da instituição, Evandro Moraes, no caso das vacinas, ao fechar a compra das doses para a Unidade Iguatemi, a negociação com o laboratório estabeleceu que uma parte seria direcionada às ações em comunidades vulneráveis. “Em todas as relações que envolvam nossos parceiros comerciais, a gente vem estimulando isso. Tivemos a doação de vacinas agora, há dois meses entregamos a diversas instituições protetores faciais feitos pela InBetta com o nosso resíduo plástico reciclado, entre outras. Bons negócios estão vinculados à responsabilidade socioambiental. Uma instituição só é grande e perene se faz a diferença para a sua comunidade”, destaca Moraes.

A diretora da instituição Eugênia Conte, Juliana Gavioli, afirma que a parceria com o Hospital Moinhos reforça as ações de conscientização que vêm sendo feitas pela entidade. “Desde o início da pandemia de Covid-19, a gente explica a importância de lavar as mãos, de ficar em casa, de manter distância de outras pessoas na rua e de usar da máscara. E a vacinação contra a gripe reforça ainda mais a necessidade de prevenção e os cuidados com a saúde”, ressalta. A instituição promove doações de roupas e cobertores, voltadas à comunidade escolar.

Vacina contra a gripe

A vacina trivalente da gripe pode ser aplicada a partir dos seis meses de idade e protege contra três tipos de Influenza – dois tipos da Influenza A (H1N1 e o H3N2) e um vírus da Influenza B. Essa vacina não previne contra a Covid-19, mas é uma forma eficaz de prevenção contra os vírus da gripe.

Santa Terezinha

Na próxima semana, a ação de imunização segue no loteamento Santa Terezinha, antiga Vila dos Papeleiros. Os moradores estão sendo cadastrados pelo Centro Social Marista Irmão Bortolini.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre