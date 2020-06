Porto Alegre Combate ao coronavírus terá reforço de 16 leitos de UTI no Hospital Conceição nesta sexta

25 de junho de 2020

Novas vagas atenderão exclusivamente casos de coronavírus.

Porto Alegre terá o reforço de mais 16 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição (avenida Francisco Trein, 596 – bairro Cristo Redentor) para prestar assistência a pacientes da Covid-19. Uma visita do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, marcará nesta sexta-feira (26), às 11h, a abertura das vagas para atender exclusivamente casos do novo coronavírus. Pacientes de outras doenças que ocupavam a unidade foram realocados à UTI do Hospital Cristo Redentor, que integra o Grupo Hospitalar Conceição.

