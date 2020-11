Porto Alegre Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, destaca prevenção da prematuridade

17 de novembro de 2020

Especialmente para bebês prematuros, o leite humano é sempre o mais indicado. Foto: SMS/PMPA

O HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas) é uma das referências para partos prematuros na Capital, quando os bebês nascem com menos de 37 semanas de gestação. Em novembro, as equipes se unem às ações e eventos ligados ao tema, que trazem informações de prevenção e reflexões quanto à humanização necessária nos atendimentos. Na UTI e UCI Neonatal, as equipes e a residência multiprofissional prepararam decoração especial na cor roxa, folders informativos e fotos dos bebês com temas infantis para entregar aos pais como recordação.

Desde o início da gravidez, é importante acompanhar o pré-natal na unidade de saúde de referência, conforme orienta a enfermeira-chefe da UTI Neonatal, Ana Cláudia Casaroli. Os primeiros três meses são fundamentais, quando o feto está em formação. A mãe deve evitar o uso de medicações não prescritas, bebida alcoólica e uso de drogas, que podem afetar diretamente o bebê, além de manter os exames de rotina junto com o parceiro.

Incentivo ao aleitamento materno

Como Hospital Amigo da Criança, título concedido em 2000 pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, o HMIPV é referências para partos prematuros. Tais instituições se diferenciam pelo incentivo ao aleitamento materno exclusivo e a qualidade da assistência que oferecem, promovendo o vínculo entre mãe-bebê e incentivando as relações familiares.

Especialmente para os bebês prematuros, o leite humano é sempre o mais indicado, pois não há fórmula tão completa. No sentido de auxiliar as mães que ainda não conseguem produzir o próprio leite, o HMIPV conta com o Banco de Leite Humano. Mães que estiverem amamentando, com excesso diário de leite, podem ser doadoras, basta entrar em contato pelo telefone 3289-3334 ou e-mail bancodeleite@hmipv.prefpoa.com.br.

As mães com bebês na UTI neonatal têm uma rotina de esgotar a mama para estimular a produção e contam com o trabalho de equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Quando os bebês ainda não têm o preparo e a força para sugar, o leite é oferecido por sonda. Conforme vão crescendo, são estimulados a mamar no peito.

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas fica na avenida Independência, 661, esquina rua Garibaldi. Caso a mãe doadora não tenha disponibilidade de ir até o Banco de Leite, uma equipe vai até o endereço informado, em Porto Alegre.

