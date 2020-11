Rio Grande do Sul Em visita à Zero Grau, governador Eduardo Leite diz que feiras são alavanca para retomada da economia

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Leite visitou alguns dos cem expositores da feira Zero Grau. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite visitou alguns dos cem expositores da feira Zero Grau. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite esteve em dois eventos na Serra gaúcha nesta terça-feira (17) e um deles foi a 10ª edição da Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios, em Gramado. Promovido pela Merkator Feiras e Eventos e pelos Sindicatos das Indústrias de Calçados de Igrejinha, Sapiranga, Três Coroas, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti e Parobé, o evento segue até quarta-feira (18). Também nesta terça, o governador esteve em Caxias do Sul, na abertura da 29ª edição da Mercopar.

Um dos mais afetados durante a pandemia, o setor calçadista se recupera aos poucos, de acordo com Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados). Neste ano, a Zero Grau reúne cem expositores com 150 marcas que receberão cerca de 2 mil lojistas. A feira obedece a todos os protocolos e regras sanitárias de prevenção ao coronavírus.

“Esperamos que a Zero Grau seja mais uma alavanca para a retomada econômica. A feira por si só já é importante, pois mobiliza centenas de pessoas para montar estandes, profissionais de sonorização, imagem, limpeza – tudo o que o evento significa em si mesmo –, mas é importante porque também movimenta o turismo e impulsiona novos negócios e a retomada do setor coureiro-calçadista”, destacou o governador.

Embora o RS esteja percebendo um aumento no número de casos de coronavírus, Leite avalia que ainda não há motivo para voltar atrás nos passos já dados. “É um momento que enseja cuidado e reforço na observação dos protocolos. E, nas feiras, estamos observando uma boa demonstração disso. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado no Brasil a retomar feiras e eventos, e isso é importante porque nos dá a responsabilidade de fazermos a retomada com cuidado, com protocolos, e assim nos tornarmos, mais uma vez, referência para o Brasil, na medida em que também fomos o Estado que criou o modelo de Distanciamento Controlado. A partir do modelo e também com uma série de iniciativas que tomamos, garantimos atendimento hospitalar integral a todos que precisaram”, reforçou.

No final do ano passado, o governo do Estado assinou o primeiro Pacto Setorial Cooperativo com o setor coureiro-calçadista. As mudanças tributárias também alcançaram as cadeias de microcervejaria, cereais, fabricação de estruturas metálicas e eletroeletrônicos.

O pacto faz parte do programa Receita 2030 – conjunto de 30 iniciativas para modernizar a administração tributária gaúcha na próxima década – para a simplificação, transparência, eficiência e segurança jurídica ao setor no Estado. Na prática, o benefício permite a utilização da mesma sistemática tributária de outros Estados, com alteração de tributação.

A realização da Zero Grau foi autorizada em decreto publicado em setembro no Diário Oficial do Estado. Para que a feira pudesse ocorrer, os organizadores tiveram de seguir, integralmente, todos os protocolos e regras estabelecidos na Portaria 617/2020, da Secretaria da Saúde.

