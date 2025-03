Acontece Hospital de Pronto Socorro recebe doação da campanha Troco Amigo da Panvel

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

A iniciativa promovida pela Panvel reuniu no ano passado R$ 4,3 milhões Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Hospital de Pronto Socorro (HPS), de Porto Alegre, recebeu mais uma entrega da campanha Troco Amigo, da Panvel. Foram repassados à instituição R$ 200.761,22, arrecadados através da colaboração de clientes da rede de farmácias que doaram parte de seu troco ao longo de 2024. Ao todo, a iniciativa promovida pela Panvel reuniu no ano passado R$ 4,3 milhões. Desse valor, R$ 1 milhão foi garantido com a contribuição direta da Panvel e o restante através de doações feitas pelos consumidores, beneficiando 112 hospitais e organizações que atuam pela saúde pública na Região Sul.

A entrega foi realizada na quarta-feira (19), na sede do hospital, com a presença de representantes da direção da casa de saúde, da Fundação Pró-HPS e da Panvel, além do prefeito da Capital, Sebastião Melo.

“Somos muito gratos à Panvel e a quem doa através do Troco Amigo, que há tantos anos ajuda iniciativas que atendem a população porto-alegrense. Estamos em um mutirão para seguir arrecadando recursos para viabilizar a obra do HPS, pois nossa cidade merece e todo o Estado precisa dessa estrutura de atendimento ampliada”, afirmou Melo.

A diretora do HPS, Tatiana Breyer, destacou que a iniciativa tem colaborado com o HPS há mais de dez anos. “Esses recursos vão ajudar o hospital neste ano, sempre utilizados com muita responsabilidade e transparência. Cada real doado é revertido em assistência para os pacientes. Agradecemos muito à população e à Panvel, que viabiliza essa doação”, disse Tatiana.

Histórico e como ajudar

Desde sua criação em 2010, a Troco Amigo já reuniu mais de R$ 23 milhões, reforçando o compromisso da Panvel com a promoção da saúde e o apoio às comunidades. A cada ano, a mobilização do Troco Amigo ganha força, refletindo o crescente engajamento da população em apoiar instituições locais de saúde. A campanha permite que qualquer quantia do troco seja doada diretamente no momento da compra, oferecendo uma maneira simples e acessível de colaborar. Após a contribuição, o cliente recebe um comprovante, e os valores coletados são aplicados pelas entidades em melhorias, como reformas, aquisição de novos equipamentos e outras benfeitorias que aprimoram o atendimento. Para garantir transparência, os hospitais realizam prestações de contas detalhadas.

A colaboração pode ser feita diretamente nas lojas da rede, bem como pelo site Panvel.com e App Panvel. Nos canais digitais, basta procurar por “Troco Amigo” na barra de pesquisa e incluir na cesta de compras o item que corresponde ao valor desejado para doação.

Hospital de Pronto Socorro recebe doação da campanha Troco Amigo da Panvel

