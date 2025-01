Porto Alegre Hospital São Lucas reabre emergência SUS nesta segunda-feira em Porto Alegre

A reforma foi necessária devido a danos causados por eventos climáticos ao longo de 2024 Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As obras no piso da emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS foram concluídas neste sábado (18), em Porto Alegre. No domingo (19), a unidade passará por um processo de higienização e desinfecção, com reabertura ao público prevista para segunda-feira (20), a partir das 8h.

A reforma foi necessária devido a danos causados por eventos climáticos ao longo de 2024. Durante a suspensão temporária, os atendimentos foram limitados a encaminhamentos referenciados, mantidos por meio do Gerint (Sistema de Gerenciamento de Internações), sob critérios definidos pelo hospital.

Secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter enfatiza os esforços para reduzir os impactos da obra. “Buscamos, sobretudo, garantir a segurança de pacientes e colaboradores. Mesmo com as restrições, a instituição seguiu com um plano de contingência, assegurando a continuidade dos tratamentos e dos atendimentos de casos graves”, explica Ritter.

