Grêmio Marchesín fala sobre possível saída do Grêmio

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Boca Juniors, da Argentina, tem interesse na contratação do goleiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O Boca Juniors, da Argentina, tem interesse na contratação do goleiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (17), o goleiro Marchesín, do Grêmio, se pronunciou oficialmente sobre os rumores de uma possível negociação com o Boca Juniors. Recentemente, a imprensa argentina divulgou que o clube fez uma oferta pelo jogador.

O Tricolor não está interessado em negociar Marchesín, que se tornou peça importante no elenco na última temporada. O goleiro, que está fora dos treinos por um desconto muscular, publicou que não há negociação por parte dele.

“Em respeito ao nosso torcedor, venho a público esclarecer que não há de minha parte nenhum direcionamento a qualquer possível situação de mercado entre clubes”, afirma o argentino via assessoria de imprensa.

Na última quinta-feira (16), o novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, já havia falado sobre uma possível saída do goleiro para o programa “Vélez e seu mundo”.

“Temos bons jogadores, goleiros bons também. É normal que haja interessados. Se o jogador, o Grêmio e o Boca chegarem a um acordo em uma negociação, e o jogador quiser ir, sempre tem as portas abertas para sair. Mas também tem as portas abertas para ficar em um projeto que tomara que seja exitoso como foi o no Vélez”, comentou o treinador.

Confira nota oficial

“Em respeito ao nosso torcedor, venho a público esclarecer que não há de minha parte nenhum direcionamento a qualquer possível situação de mercado entre clubes. Sempre respeitei as instituições por onde passei, tenho contrato vigente e mantenho minha postura profissional, independente das especulações divulgadas recentemente.

Acredito que a torcida tricolor me conheça um pouco melhor por tudo que já fiz desde a primeira vez que vesti a camisa do Grêmio. Trato isso como algo natural e entendo que isso é consequência do trabalho individual e coletivo que é realizado dentro de campo.

Grato,

Agustín Marchesín”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/marchesin-fala-sobre-possivel-saida-do-gremio/

Marchesín fala sobre possível saída do Grêmio

2025-01-18