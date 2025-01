Inter Inter recebe proposta pelo meia Alan Patrick

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

O clube interessado no jogador é mantido em sigilo Foto: Ricardo Duarte/Internacional O clube interessado no jogador é mantido em sigilo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebeu uma proposta por Alan Patrick. O clube é mantido em sigilo, mas pertence a MLS, liga de futebol dos Estados Unidos. O valor ofertado pelo time foi de US$ 5 milhões (R$ 30,4 milhões pela cotação atual).

O Colorado é detentor de 60% dos direitos do capitão, então receberia cerca de US$ 3 milhões (R$ 18,24 milhões). A direção do clube deixou claro que não pretende desmanchar o elenco atual, mesmo com a delicada situação financeira.

Alan Patrick tem sido peça importante no time de Roger Machado. O jogador de 33 anos é fundamental tanto em campo, quanto no vestiário. Na última temporada, ele participou de 45 jogos, marcou 12 vezes e distribuiu oito assistências.

