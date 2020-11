Porto Alegre Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, amplia o serviço de emergência e inaugura 20 novos leitos de UTI

23 de novembro de 2020

O governador Eduardo Leite participou da entrega dos novos leitos do Hospital Vila Nova

Importante referência no atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Porto Alegre, o Hospital Vila Nova, na Zona Sul, inaugurou, nesta segunda-feira (23), a ampliação do serviço de emergência e entregou 20 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva).

Para a construção dos espaços, realizada em três meses, foram investidos R$ 6 milhões, dos quais R$ 3 milhões provenientes do governo do Estado, via Secretaria da Saúde, e outros R$ 3 milhões de emendas da bancada federal. Além dos recursos financeiros, o governo gaúcho destinou 20 respiradores e 20 monitores.

“Não só colocamos em dia e pagamos as dívidas com hospitais e municípios na área da saúde, como não deixamos atrasar mais nenhuma prestação. Com esse planejamento financeiro bem organizado, a gente consegue dar outros passos e fazer aportes como esse, de R$ 3 milhões do governo do Estado, que se somam aos recursos da bancada e viabilizam essa ampliação e novos leitos. Imaginem o drama que teria sido o enfrentamento à pandemia se houvesse atrasos de pagamentos na saúde. Esse é o motivo dessa celebração: a superação dos desafios, que não significa que tudo está bem, mas é bom celebrar momentos como esse em parceria com uma associação com a credibilidade do Vila Nova”, destacou o governador Eduardo Leite.

Atualmente, o Hospital Vila Nova destina 100% dos seus atendimentos aos usuários do SUS. A instituição conta com 440 leitos para internações clínicas e cirúrgicas, dependência química, UTI e saúde prisional.

