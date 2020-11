Rio Grande do Sul Mapa definitivo da 29ª rodada do Distanciamento Controlado no RS tem oito regiões em bandeira vermelha

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Mapa foi divulgado em transmissão ao vivo pelo governador Eduardo Leite Foto: Divulgação Mapa foi divulgado em transmissão ao vivo pelo governador Eduardo Leite. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na 29ª rodada, o mapa definitivo do modelo de Distanciamento Controlado no RS tem, a partir desta terça-feira (24), oito regiões em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto). O Gabinete de Crise deferiu, nesta segunda-feira (23), cinco pedidos de reconsideração enviados por municípios e associações regionais.

Assim, o Rio Grande do Sul fica com oito regiões em bandeira vermelha e 13 em laranja (risco epidemiológico médio). As bandeiras da 29ª semana são válidas até as 23h59min da próxima segunda-feira (30). Devido ao alto número de bandeiras vermelhas, o governador Eduardo Leite apresentou o mapa em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Os pedidos de reconsideração das regiões Covid de Santa Maria, Guaíba, Caxias do Sul, Porto Alegre e Lajeado foram acatados pelo Gabinete de Crise. Por isso, permanecem em bandeira laranja nesta semana.

Por outro lado, a equipe técnica optou por rejeitar os pedidos das regiões de Novo Hamburgo, Passo Fundo e Uruguaiana. Essas três regiões se somam a Capão da Canoa, Canoas, Ijuí, Palmeira das Missões e Erechim, que não enviaram pedidos de reconsideração. Das oito regiões em vermelho, apenas Uruguaiana não aderiu ao sistema de cogestão. O mapa definitivo pode ser conferido aqui.

Em Santa Maria, o pedido foi aceito porque a região tem taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%, e os indicadores regionais apresentaram variações de impacto razoável. A região havia sido enquadrada na bandeira vermelha devido à situação macrorregional, por causa dos indicadores de Uruguaiana.

Em Lajeado, por mais que a ocupação dos hospitais esteja aumentando, a região ainda apresenta mais de 80% de leitos clínicos disponíveis.

Em Guaíba, a região apresentou melhora na média ponderada final (1,90 para 1,68) e reduziu consideravelmente o número de internados na região, mantendo capacidade satisfatória de leitos disponíveis para atendimento.

Na região de Caxias do Sul, os indicadores são similares aos de outras semanas, apesar do aumento significativo desta semana. Os registros de hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias aumentaram 23%, de 111 para 137. A elevação mais forte nesta semana ainda está abaixo dos níveis vistos nos momentos em que a região esteve em bandeira vermelha por largo período.

Por fim, a região de Porto Alegre apresentou uma leve melhora na média ponderada (de 1,79 para 1,75) e tendência leve de crescimento das taxas de internação nos últimos dias. O Gabinete de Crise optou por manter a bandeira laranja, chamando atenção, no entanto, para a relação de leitos livres por leitos ocupados por Covid. É a pior relação das últimas nove semanas na macrorregião Metropolitana.

A equipe de monitoramento dos dados alerta que é preciso observar a evolução da doença na macrorregião Metropolitana, que concentra 4,4 milhões de habitantes, durante os próximos sete dias. O esgotamento desta macrorregião e região impactaria negativamente na resposta à pandemia em todo o Estado.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo – Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Taquara.

Bandeira vermelha

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Capão da Canoa

Canoas

Ijuí

Palmeira das Missões

Erechim

Uruguaiana

Bandeira laranja

Santa Maria

Guaíba

Lajeado

Santo Ângelo

Santa Rosa

Cruz Alta

Bagé

Taquara

Cachoeira do Sul

Santa Cruz do Sul

Pelotas

Caxias do Sul

Porto Alegre

