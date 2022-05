Porto Alegre Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, ganha mais 40 leitos pediátricos pelo SUS

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Hospital Vila Nova criou estrutura de emergência para as crianças. Foto: Rebeca Smarzaro Wachholz/Divulgação/PMPA Hospital Vila Nova criou estrutura de emergência para as crianças. (Foto: Rebeca Smarzaro Wachholz/Divulgação/PMPA) Foto: Rebeca Smarzaro Wachholz/Divulgação/PMPA

Porto Alegre passou a contar, a partir desta terça (17), com mais 40 leitos para crianças pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São 30 vagas de enfermaria e uma emergência pediátrica com dez leitos de observação, que são oferecidos pelo Hospital Vila Nova, na Zona Sul.

O Hospital Vila Nova, que até então não oferecia atendimento infantil, criou uma estrutura totalmente nova, com espaços lúdicos para as crianças. A emergência pediátrica conta com três médicos, um enfermeiro e cinco técnicos de enfermagem por turno. Além dos dez leitos, possui oito poltronas reclináveis para melhor atender os pacientes: “Era um sonho antigo. A partir de hoje, os pequenos serão acolhidos com qualidade e profissionalismo” afirma o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal’Molin.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com os hospitais da Capital para ampliar a capacidade de atendimento em um momento de crescimento das doenças respiratórias, especialmente entre crianças. Com as novas vagas, a Capital já soma 111 leitos abertos ao longo do mês de maio. “Este reforço é muito importante para ajudar a suprir a demanda de atendimento pediátrico na Capital”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

No dia 2, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), inaugurou 38 leitos (20 de internação, 12 de observação e 6 de UTI). Já o Hospital Restinga e Extremo-Sul passou a disponibilizar mais 33 leitos (29 de internação pediátrica e quatro de observação na emergência).

Além dos três hospitais de atendimento ao público infantil, a capital gaúcha conta com o suporte do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital da Criança Conceição e uma emergência referenciada pela Regulação de Leitos da SMS no Hospital da Criança Santo Antônio.

Para evitar a superlotação da rede hospitalar, a orientação é que, em casos de menor gravidade, os usuários busquem alguma das 132 unidades de saúde da Atenção Primária.

