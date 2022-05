Porto Alegre Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações de sangue com urgência

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Desde a última semana, a instituição registra importante queda no número de doações. Foto: Myke Sena/MS Desde a última semana, a instituição registra importante queda no número de doações. (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre precisa urgentemente de doações de sangue. A maior urgência é de doações do tipo O negativo. Além do estoque já estar bastante comprometido desde as últimas semanas, as doações registraram nova queda nos últimos dias, ficando abaixo da metade da média ideal de 80 doações diárias.

O Banco de Sangue da Santa Casa atende a necessidade dos seus nove hospitais, incluindo as sete unidades localizadas em Porto Alegre, além do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e o Hospital de Santo Antônio da Patrulha. O endereço do Banco de Sangue da Santa Casa é Av. Independência, 75, no Centro Histórico de Porto Alegre, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Para agendar a doação, basta acessar este link abaixo e escolher o melhor dia e horário.

Critérios para doar

Apresentar documento com foto, válido em todo território nacional.

Ter entre 16 e 69 anos de idade (de 16 a 17 anos de idade, devem estar acompanhados por responsáveis).

Ter peso acima de 50 kg.

Todas as informações sobre os requisitos de doação estão disponíveis em www.santacasa.org.br/pagina/doacao-de-sangue.

