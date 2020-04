Porto Alegre Hospital Vila Nova recebe 66 leitos para pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Trabalho de pulverização e sanitização na Associação Hospitalar Vila Nova realizado no início do mês. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA Trabalho de pulverização e sanitização na Associação Hospitalar Vila Nova realizado no início do mês. (Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA) Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visita, nesta terça-feira (28), às 13h, os 66 novos leitos clínicos entregues à AHVN (Associação Hospitalar Vila Nova). O espaço com as novas acomodações, construído em tempo recorde, será destinado a pacientes infectados com coronavírus que necessitarem de internação de média complexidade.

Duas unidades (14 e 15) foram montadas com recursos da ordem de R$ 3,5 milhões, custeados pela Prefeitura de Porto Alegre. As obras começaram no dia 31 de março.

Coronavírus na Capital

Porto Alegre atingiu 450 casos confirmados de coronavírus. Foram 14 novos casos nesta segunda-feira. Outros 418 casos seguem em análise e 1.179 foram descartados. O número de óbitos subiu para 14.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre