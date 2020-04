Rio Grande do Sul Governador e deputados se reúnem em videoconferência sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

A tarde desta segunda-feira (27) do governador Eduardo Leite terminou com uma reunião, via videoconferência, com deputados estaduais. Desde que o Estado determinou as primeiras diretrizes de combate ao coronavírus, o governador tem realizado reuniões periódicas com parlamentares, a fim de trocar ideias a respeito das medidas.

Leite apresentou o cenário de evolução da doença no Rio Grande do Sul. Tanto em número de casos como de óbitos, o Estado está abaixo da média nacional. Com base nos indicadores de internações, nos resultados da pesquisa de prevalência, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, e em evidências científicas, o Executivo está elaborando um plano de distanciamento social controlado. Durante a reunião, que durou cerca de três horas, o governador explicou as diretrizes adotadas para construir o plano, que deve ser implantado em maio.

“Sabemos que restrições rigorosas e uniformes não são sustentáveis por um longo período. Vamos trabalhar com o dedo no pulso, monitorando capacidade hospitalar e número de casos a todo o momento, para adaptarmos as medidas de acordo com a necessidade de cada região”, detalhou o governador.

Depois de uma explanação inicial de Leite, todos os deputados presentes tiveram oportunidade de se manifestar. O governador ressaltou a importância de uma pactuação entre os setores da sociedade para que o distanciamento controlado seja facilmente compreendido pela população.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, também participaram da reunião, bem como o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, e o líder do governo, deputado Frederico Antunes.

