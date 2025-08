Geral Hotéis criaram uma crise e países querem a conferência do clima fora de Belém do Pará

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo embaixador, a rede hoteleira de Belém tem cobrado para a conferência preços dez vezes mais altos que o normal. (Foto: Roni Moreira/Ag. Pará)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30 – a conferência sobre clima da ONU (Organização das Nações Unidas) – confirmou que alguns países pediram que o evento não aconteça em Belém (PA) e criticou a postura do setor hoteleiro, de cobrar valores altos para a hospedagem no período da reunião.

“Ficou público que os países estão pedindo para tirar a COP de Belém”, afirmou ele nessa quinta-feira (31).

Segundo o embaixador, a rede hoteleira de Belém tem cobrado para a conferência preços dez vezes mais altos que o normal, quando o costumeiro para outras edições do evento é que o valor aumente muito menos, duas ou, no máximo, três vezes.

“Acredito que talvez os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando”, disse. Ele participou de um evento com o IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás), promovido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros (AIE).

“Os preços estão completamente abusivos”, afirmou também. “Há um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis a baixar o preço, porque (pela) legislação brasileira não se pode impor isso aos hotéis.”

Procurada, a ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) não respondeu até a publicação da reportagem.

A irritação com os altos preços dos hotéis vem sobretudo de países em desenvolvimento, como revelou a agência de notícias Reuters. Em razão disso, a UNFCCC (braço de clima da ONU) realizou uma reunião de emergência na terça-feira (29).

No encontro, o Brasil concordou em lidar com as preocupações dos países sobre hospedagem e dar um retorno em uma nova reunião em 11 de agosto, disse à Reuters Richard Muyungi, presidente do Grupo de Negociadores Africanos, que convocou a reunião.

“Nos asseguraram que revisitaremos isso no dia 11, para obter garantias de que a hospedagem será adequada para todos os delegados”, afirmou Muyungi após a reunião.

Ele argumentou que os países africanos querem evitar reduzir sua participação devido ao custo.

“Não estamos prontos para reduzir os números. O Brasil tem muitas opções para termos uma COP melhor, uma boa COP. Por isso estamos pressionando para que o Brasil forneça respostas melhores, em vez de nos dizer para limitar nossa delegação”, declarou também Muyungi. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/hoteis-criaram-uma-crise-e-paises-querem-a-conferencia-do-clima-fora-de-belem-do-para/

Hotéis criaram uma crise e países querem a conferência do clima fora de Belém do Pará

2025-07-31