Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Barreiras sanitárias são realizadas em Gramado Foto: Miron Neto/Divulgação

O anúncio de que a Serra Gaúcha receberia bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado do governo do Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (03), fez com que alguns turistas cancelassem reservas em hotéis em Gramado.

Na segunda-feira (06), porém, o governo reconsiderou a decisão e manteve Gramado e região com a bandeira laranja, o que permite o funcionamento de parques, restaurantes, lojas e hotéis (com ocupação de até 70%), entre outras atividades econômicas.

A decisão foi bem recebida por autoridades, empresários e trabalhadores, especialmente pelo fato de o município registrar poucos casos positivos de coronavírus e adotar medidas de distanciamento social desde o início da pandemia, na segunda quinzena de março. Além disso, julho sempre foi um dos períodos de alta temporada turística de Gramado, atividade que responde por cerca de 85% da economia local.

Apesar da bandeira laranja, o secretário municipal de Turismo, Rafael Carniel, faz um alerta aos visitantes: “Estamos abertos, mas isso não significa que podemos andar descuidados. Pedimos para que as pessoas sigam rigorosamente os protocolos estabelecidos, com distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos, e que busquem a ferramenta smart tracking, que pode colaborar para diminuir a cadeia de contágio”. O smart tracking é de uso obrigatório em todos os estabelecimentos de Gramado.

Durante os finais de semana, a prefeitura realiza barreiras sanitárias nas duas principais entradas da cidade. Nas abordagens, profissionais entrevistam ocupantes de veículos e orientam sobre o uso de máscara em locais públicos e estabelecimentos comerciais, sugerindo evitar aglomerações. Na abordagem, também é feita a verificação de temperatura corporal, com termômetro infravermelho.

A Secretaria de Turismo de Gramado também aposta em novos roteiros ao ar livre. Foram lançados sete roteiros de cicloturismo. Os diferentes passeios turísticos oferecem a experiência de pedalar por paisagens rurais, conhecer comunidades e sabores da gastronomia local, além de pontos praticamente não visitados por pessoas que não são da região.

