Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Evento ocorre nesta sexta no aeroporto Foto: Edu Defferrari/Divulgação

Uma noite emocionante para guardar na memória. Essa é a promessa do Drive-in Air Festival nesta sexta-feira (10), em Porto Alegre. O DJ Lê Araújo dá início aos trabalhos. Depois, será a vez da cantora Ella, que promete embalar a noite.

Em seguida, ocorre a apresentação inédita em formato drive-in de Hello Adele Tribute, uma superprodução em homenagem à cantora e compositora inglesa.

Os ingressos estão à venda no site www.driveinairfestival.com.br. Em cada carro é permitido até quatro pessoas do mesmo convívio. O evento ocorre no estacionamento 4 do aeroporto Salgado Filho, localizado na avenida Severo Dullius, 800.

“O nosso drive-in é um modelo experience, ou seja, buscamos oferecer a cada noite uma experiência única e rica culturalmente ao público. Essa noite, por exemplo, será muito especial e focada na música. Teremos uma megaprodução de sucesso internacional”, disse Vinicius Garcia sócio-diretor do Grupo Austral.

Programação:

18h – Abertura dos portões + DJ Lê Araújo

20h – Show de abertura: Ella

21h30 – Hello Adele Tribute

23h – DJ Lê Araújo

