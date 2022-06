O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre registrou um aumento de 24% no número de atendimentos por queimadura nos cinco primeiros meses do ano em relação a 2021. De janeiro a maio, foram 841 intercorrências, divididas em 87 internações e 754 atendimentos ambulatoriais, com seis óbitos.

No ano anterior, ocorreram 680 registros, dos quais 76 internações e 604 atendimentos ambulatoriais, com oito óbitos. Em razão do Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, lembrado nesta -feira (6), a instituição aproveita para destacar a importância do cuidado e da prevenção para evitar acidentes desse tipo.

A unidade de queimados do HPS é considerada referência no Rio Grande do Sul. De acordo com o coordenador de enfermagem da UTI, Tiago Fontana, a maioria das queimaduras poderia ser evitada se a população fosse mais cautelosa. Ele explica que os acidentes mais comuns são com líquidos inflamáveis, que podem causar explosão, além de escaldamento com líquidos quentes, principalmente em crianças.

A utilização de aquecedores elétricos também exige cuidados. “Antes de ligar, acender ou ativar aquecedores, estufas, lençóis térmicos, lareiras e outros utensílios, a pessoa deve ficar atenta e observar cada manual de instruções”, afirma, já que a utilização de tais equipamentos aumenta com a chegada do frio no Estado. A orientação é que sempre sejam adquiridos produtos certificados e com garantia.

Conforme o Ministério da Saúde, as queimaduras estão entre as condições mais destrutivas no atendimento à saúde. Além de afetarem adultos e crianças, costumam causar dor, longos períodos de internação, diversas sequelas e, em casos mais graves, até a morte. Atingem pessoas de qualquer faixa etária, mas podem ser evitadas, pois 77% acontecem em casa e 40% com crianças de até 10 anos. Cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas desse acidente todos os anos.

Dados de atendimento a queimados no HPS (janeiro a maio):

2022 – atendimentos ambulatoriais: 754; internações: 87; óbitos: 06

2021 – atendimentos ambulatoriais: 604; internações: 76; óbitos: 08

2020 – atendimentos ambulatoriais: 736; internações: 85; óbitos: 05

Veja como prevenir queimaduras:

– não manipule álcool próximo a objetos inflamáveis;

– não utilize álcool líquido diretamente sobre o fogo;

– observe atentamente o manual de instruções de equipamentos do tipo lareiras ecológicas;

– evite utilizar instrumentos improvisados de aquecimento;

– investigue com frequência vazamentos de gás;

– mantenha crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos e sempre direcione o cabo das panelas para a área do fogão;

– teste a água do banho com o dorso da mão antes de molhar a criança;

– mantenha objetos aquecidos e produtos de limpeza longe do alcance de crianças;

– use protetor em todas as tomadas elétricas da casa;

– mantenha cabos e alças de panela de cozinha em bom estado;

– ao acender um fósforo, mantenha o palito longe do rosto para não atingir o cabelo ou a sobrancelha;

– ao acender uma vela, observe se está longe de produtos inflamáveis, como botijões de gás, solventes ou tecidos;

– não manipule álcool, querosene, gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do fogo. Esses produtos devem ser guardados longe do alcance das crianças;

– em queimaduras elétricas, retire o fio da tomada ou desligue a energia geral;

– evite fumar dentro de casa, principalmente deitado;

– em festas juninas, dê preferência a fogueiras pequenas, que só devem ser acesas longe de matas, de depósitos de papel, de produtos inflamáveis ou ventanias.