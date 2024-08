Olimpíada Hugo Calderano perde para francês e fica sem medalha no tênis de mesa em Paris

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Felix Lebrun venceu o brasileiro (foto) por 4 a 0 Foto: Divulgação/COB Brasileiro, no entanto, teve o melhor resultado da história da América do Sul na modalidade. (Foto: Alexandre Loureiro/COB) Foto: Divulgação/COB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hugo Calderano perdeu a disputa de bronze do torneio individual do tênis de mesa para o francês Felix Lebrun por 4 a 0, parciais de 7 x 11, 10 x 12, 7 x 11 e 6 x 11. O brasileiro termina a competição sem medalha depois de emplacar o melhor resultado da carreira em Olimpíadas.

“Conseguir uma medalha é o meu grande objetivo desde que eu comecei a jogar tênis de mesa. Essa decepção mostra quanto esforço eu faço. Coloco o tênis de mesa sempre no centro da minha vida. Todas as escolhas que eu faço. Eu moro longe da minha família há muitos anos, treino sete dias por semana. Tudo vale a pena porque esses momentos são lindos de viver. Claro que não dá para ser diferente. Eu vou ficar decepcionado por dias, semanas, meses, mas vou voltar e tentar de novo. Eu tenho muito tempo pela frente ainda, estou continuando a evoluir e obrigado a todo mundo pela torcida de sempre”, afirmou o mesa-tenista brasileiro.

Adversário na decisão do bronze, Felix é um dos grandes prodígios do esporte francês e também do tênis de mesa. Ele tem apenas 17 anos, é campeão europeu individual, em 2023, e vice-campeão mundial por equipes.

Jogando em casa, Felix teve o apoio dos torcedores que lotaram o ginásio e vibraram a cada ponto conquistado. O francês vinha de derrota dura por 4 a 0 na semifinal contra o chinês favorito ao ouro. Já o brasileiro havia perdido para o sueco Truls Moregard em um jogo que teve muitas oportunidades de vencer.

Calderano fez história não só no esporte brasileiro, mas também no sul-americano, ao se classificar para a semifinal. Nunca antes um atleta do continente chegou entre os quatro melhores do torneio individual do tênis de mesa masculino na Olimpíada.

Jogo

A partida começou difícil para o brasileiro. Lebrun se aproveitou do apoio dos franceses, que transformaram o ginásio em um caldeirão, para pressionar Hugo e mostrar agressividade desde o começo.

O brasileiro chegou a abrir uma vantagem de dois pontos, mas levou seis consecutivos e não conseguiu reagir, vendo o rival fechar o primeiro set em 11 x 7.

Lebrun começou o segundo set mantendo um ritmo forte enquanto Calderano parecia sentir ainda o momento. Depois de o francês abrir 8 x 3, ele reagiu, virou e chegou a ter o set point em 10 x 9, porém cedeu três pontos seguidos para o adversário, que fechou a segunda etapa e abriu 2 a 0.

Hugo começou bem o terceiro set. Novamente chegou a abrir uma pequena vantagem no período. Porém o jovem francês soube reagir. Se aproveitou dos erros do brasileiro, virou e venceu também a parcial por 11 x 7, ficando a uma vitória do bronze.

Hugo Calderano entrou para o quarto set já pressionado e com margem de erro muito pequena para sonhar com a medalha e pareceu sentir a situação em que se colocou. Viu Felix abrir larga vantagem logo no início e perdeu a quarta etapa por 11 x 6, terminando sem a medalha de bronze.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/hugo-calderano-perde-para-frances-e-fica-sem-medalha-no-tenis-de-mesa-em-paris/

Hugo Calderano perde para francês e fica sem medalha no tênis de mesa em Paris

2024-08-04