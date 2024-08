Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Palmeiras pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Editoria de Arte/O Sul

Inter e Palmeiras entraram em campo às 17h deste domingo (04), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter vem de uma sequência negativa de 10 jogos sem vitória e abre a rodada com 20 pontos em 15 jogos. Com o time eliminado da Copa-Sul-Americana, o técnico Roger Machado teve a semana para realizar treinamentos em busca da primeira vitória no comando do Colorado.

O Palmeiras vive um dos piores momentos na temporada. Com três derrotas seguidas, incluindo Brasileirão e Copa do Brasil, o time teve até invasão do CT na semana passada. Atual bicampeão nacional, o Verdão tem 36 pontos e precisa voltar a ganhar não apenas para acalmar a torcida, mas também para não se distanciar da briga pela liderança.

2024-08-04