Mundo Kamala Harris se reúne neste domingo com finalistas a cargo de vice na chapa nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pré-candidata aparecerá com companheiro de chapa na terça-feira (06) em comício na Pensilvânia Foto: Reprodução de vídeo (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto Kamala Harris se aproxima da sua seleção de vice de chapa neste fim de semana, um novo foco está sendo colocado no governador de Minnesota. Tim Walz, pessoas familiarizadas com a busca disseram, mesmo que a vice-presidente considere que o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro ou o senador do Arizona, Mark Kelly, ajudariam a entregar uma vitória em seus estados considerados “chave” para a eleição.

Harris está realizando entrevistas presenciais com os candidatos finais, disseram duas fontes, e Walz deve se encontrar com ela neste domingo (04). Ela também vai entrevistar Shapiro e Kelly no domingo, de acordo com uma fonte familiar.

Nos últimos dias da busca acelerada de vice-presidentes, depois que equipes de advogados terminaram seu exaustivo trabalho de pesquisa e entrevistas preliminares com os candidatos, Harris estava mais preocupada com o que um democrata sênior próximo ao processo descreveu os critérios como: “competência, química e valores fundamentais.”

Harris está ponderando a decisão com seu marido, Doug Emhoff, e um pequeno círculo de confidentes. O ex-procurador-geral Eric Holder, juntamente com o cunhado de Harris, Tony West, foram conselheiros centrais durante todo o processo. West serviu como um tenente de topo para Holder no Departamento de Justiça na administração Obama.

O governador do Kentucky Andy Beshear e o senador do Arizona, Mark Kelly, também foram informados que ainda estão sob consideração, pessoas familiarizadas com o processo disseram. Harris não quer tomar a decisão final neste fim de semana ou muito antes do comício com o companheiro de chapa na Filadélfia.

Harris teve um encontro com sua equipe de seleção no sábado (03) para uma série de apresentações detalhadas sobre cada um dos finalistas, de acordo com uma fonte familiarizada com o processo. Cada briefing deveria durar cerca de 60 a 90 minutos.

De acordo com várias fontes, as apresentações no sábado deveriam reduzir o número de candidatos que Harris iria convidar para as entrevistas finais no domingo.

A principal consideração de Harris é a elegibilidade, disseram fontes familiarizadas com o pensamento dela.

“Ela vai olhar para o que uma pessoa traz para a chapa. Será que isso ajuda em estados importantes? E será que vai equilibrar a chapa?” uma fonte disse.

“E ela vai fazer perguntas. Ela vai pressionar e pressionar – que é o seu (modus operandi).”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/kamala-harris-se-reune-neste-domingo-com-finalistas-a-cargo-de-vice-na-chapa-nos-estados-unidos/

Kamala Harris se reúne neste domingo com finalistas a cargo de vice na chapa nos Estados Unidos

2024-08-04