Inter Hugo Mallo, ex-jogador do Inter, é condenado por abuso sexual

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O lateral, que atuou pelo Inter durante 2023 e 2024, cometeu o crime em 2019 Foto: Ricardo Duarte/Inter O lateral, que atuou pelo Inter durante 2023 e 2024, cometeu o crime em 2019. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hugo Mallo, ex-Inter, teve seu recurso negado pelo Tribunal Provincial de Barcelona e deverá pagar uma multa de sete mil euros. A decisão, que foi unânime e irrecorrível, foi decidida por seis juízes (três mulheres e três homens).

O lateral-direito, na época jogador do Celta de Vigo, foi condenado por abuso sexual em 2019 por assediar uma mascote durante um jogo na Espanha. O crime foi cometido no dia 24 de abril daquele ano, no estádio Cornella-El Prat, antes de uma partida contra o Espanyol.

Durante a troca de cumprimentos entre os jogadores, Hugo Mallo pegou nos seios da mulher que se vestia de mascote do clube catalão. “Chegou-se à plena convicção de que os fatos ocorreram conforme relatados pela vítima. Não houve ato de constrição ou arrependimento do ato com a vítima”, aponta a decisão.

Hugo foi jogador do Inter entre 2023 e 2024 e, atualmente, defende o Aris, da Grécia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/hugo-mallo-ex-jogador-do-inter-e-condenado-por-abuso-sexual/

Hugo Mallo, ex-jogador do Inter, é condenado por abuso sexual

2024-12-11