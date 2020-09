Magazine Hulk Paraíba solta o verbo sobre a ex-mulher e diz: “Casamento não surgiu por amor”

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Jogador falou sobre o relacionamento com Camila Angelo, sobrinha da ex-mulher, Iran Angelo. (Foto: Reprodução/Instagram)

O jogador de futebol Hulk Paraíba usou seu Instagram nesta segunda-feira (7) para falar, ao vivo, sobre as notícias que saem a respeito dele e de sua atual noiva, Camila Angelo, sobrinha de sua ex-mulher, Iran Angelo. Recentemente sua ex mulher fez um post em que falava da sua relação com a sobrinha, a quem ela disse considerar como filha e dar de tudo. Além de negar as informações, Hulk disse que seu casamento de 12 anos Iran não tinha amor e só aconteceu porque ela engravidou do primeiro dos três filhos dele.

“Ela expôs todo mundo. Conheci Iran, fiquei com ela 12 anos, um pouquinho mais. Faz mais de um ano que a gente se separou. No post que ela fez, ela disse que entregou a vida dela na mão da Camila, que a Camila administrava tudo. Quando conheci a Iran, eu tinha 21 anos, hoje tenho 34 anos. Hoje a Camila tem 32 anos. Treze anos atrás, Camila tinha 19 anos; Iran na época tinha 39 anos”, relembra.

“Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi. Desde o momento que comecei a namorar contigo, comecei a sustentar você e toda sua família. E a Paraíba inteira sabe disso. Estou dando minha cara para falar e tudo que falo. O quê que você tinha antes de me conhecer? O que a Camila administrava seu? Pagou faculdade, silicone, deu casa, fez transferência para ela? Tem recibo que deu para a Camila? É muito fácil sair contando mentiras. Iran, está na hora de parar essa palhaçada! Sou homem, assumo minhas coisas. Cansei das suas palhaçadas, dos bastidores”, desabafou.

O jogador ainda falou que apesar de nunca ter sido fiel nos 12 anos de casamento com Iran, nunca a traiu com Camila.

“Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk”, justificou ele, que ainda disse que sua ex-mulher ameaçou usar os três filhos contra ele.

“Você me disse que ia usar os meus filhos. Falei que ia tomar as minhas providências. Se o seu post fosse verdade, eu ajoelhava e pedia perdão a Deus e a você! Poderia vir aqui chorando, mas não estou. Estou aqui sério, dando a minha cara a tapa para esclarecer tudo. Eu e a Camila somos honestos! Iran, você gosta de mídia! Gosta de ser blogueira, de ter seguidor, dá sua cara a tapa, prova que teve traição e que dava tudo para Camila. É cansativo! É mentira atrás de mentira. Fez um post só de mentiras. Vim aqui porque não aguentava mais ouvir tanta maldades. Tinha gente vindo no Instagram falando que era meu fã, mas que agora não gostava mais de mim porque eu era escroto. Escroto por que?”, explicou.

Separação

Hulk reforçou mais uma vez que começou a se relacionar com a sobrinha da ex quando estava separado, há um ano. Os dois viajaram para China, onde o romance teria começado.

“Camila veio para a China. Não me acho uma pessoa feia e sou jovem. Camila é jovem e extremamente bonita. A gente acabou se envolvendo. Éramos solteiros. A gente voltou da China e contou para a família quando voltou e você foi para a mídia. Estou com a consciência tranquila e em paz. Se quiserem continuar me xingando e me tratando de monstro, a escolha é de vocês. Mas critica em cima da verdade.”

Post de Iran

Em tom de desabafo, Iran falou nas redes sociais sobre sua situação depois de descobrir supostas traições do atleta. Ela também mandou recados para Camila, sua sobrinha e atual noiva do jogador. A jovem fez aniversário no sábado (5). No texto, Iran disse que criou Camila como uma de suas filhas e que até hoje não entende por que passou por tanto sofrimento. Ela também falou da relação com a irmã, mãe da jovem, e disse que entende uma reaproximação entre as duas. Em determinado momento, ela disse que ‘sepultou’ Camila e não a considera mais como uma amiga.

