Gusttavo Lima faz desabafo nas redes sociais pedindo a volta dos shows e eventos e diz: "Entretenimento pede socorro"

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Gusttavo Lima tem realizado diversas lives enquanto shows estão proibidos. (Foto: Divulgação)

O cantor Gusttavo Lima fez um desabafo nas redes sociais para pedir que shows e eventos no país, proibidos por conta da pandemia, possam voltar a ser realizados. Em um post, o artista disse que o “segmento não pode mais ficar parado”, pois muitas famílias dependem dele. Salientou ainda que é possível fazer apresentações com segurança e finalizou dizendo: “O setor de entretenimento pede socorro”.

A publicação feita no Instagram rapidamente viralizou. Até a manhã de domingo (6), já contava com mais de 660 mil curtidas e 14,4 mil comentários – muitos deles de apoio de outros artistas.

Gusttavo, que mora em Goiânia e tem feito diversas lives durante a pandemia, republicou uma postagem do empresário e produtor Marcos Mioto, pai do sertanejo Gustavo Mioto. Ele publicou fotos de estradas cheias por causa do feriado, de aviões cheios e teatros vazios e de um show onde o público fica em “palcos individuais”, respeitando o distanciamento social.

Na legenda, escreveu com ironia: “Realmente fazer shows é um perigo, afinal show gera aglomerações (…). As pessoas se cuidam para ir à praia e muitos outros lugares, podemos fazer isso também no nosso segmento”.

Gusttavo republicou a mensagem endossando as palavras de Marcos.

“Nosso segmento não pode mais ficar parado … São tantas famílias que dependem disso para ter o que comer em casa. Músicos, técnicos, cantores, seguranças, garçons, enfim… Somos capazes de tomar todas as providências cabíveis, para que os eventos voltem com toda segurança social e conforto para o nosso público!!! O setor de entretenimento pede socorro.”

Apoio de outros artistas

Além da esposa, Andressa Suíta, vários artistas também se manifestaram a favor do posicionamento do sertanejo.

O cantor César Menotti, da dupla com Fabiano, disse que “há pessoas que dependem que o evento aconteça para que elas possam sobreviver”. Já Thiago Brava afirmou: “Estamos fechados com o embaixador”.

A mesma opinião foi expressada George Henrique, da dupla com Rodrigo: “Parabéns! Puxa a fila! Hotéis lotados, bares lotados, mas não pode haver shows! Hipocrisia! Somos o segundo maior segmento do Brasil”.

