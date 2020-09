Magazine A Rainha Elizabeth transforma sua casa de campo em um cinema drive-in

7 de setembro de 2020

A casa de campo da Rainha Elizabeth II, a 160 quilômetros ao norte de Londres. (Foto: Reprodução)

A casa de campo da Rainha Elizabeth II, a 160 quilômetros ao norte de Londres, na Inglaterra, vai se transformar em um cinema drive-in por conta da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O cinema está aberto a todos e os ingressos custam 40 dólares (mais de 200 reais) por veículo. A propriedade Sandrigham é onde a rainha, de 94 anos, passa o Natal em família e as férias de inverno.

O cinema vai apresentar uma seleção de filmes que vai dos vencedores do Oscar ‘1917’ e ‘Nasce uma Estrela’ até filmes para toda a família como ‘Toy Story’ e ‘Moana’. Também serão exibidos ‘Rocketman’, sobre a vida de Elton John e ‘Bohemian Rhapsody’ sobre a trajetória da banda Queen.

A rainha, infelizmente, não vai participar das sessões, porque está isolada com o príncipe Philip no castelo Balmoral, localizado na Escócia. Depois de meses de quarentena no Castelo de Windsor e passado o casamento da princesa Beatrice, o casal real pôde visitar Balmoral, onde costumam passar alguns meses a cada verão.

