Celebridades Giovanna Lancellotti faz apelo e chora ao mostrar incêndio próximo de casa

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz fez um pedido de ajuda aos moradores de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo Foto: André Nicolau/Divulgação Atriz fez um pedido de ajuda aos moradores de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. (Foto: André Nicolau/Divulgação) Foto: André Nicolau/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo do último final de semana, a atriz Giovanna Lancellotti publicou uma série de vídeos e imagens com pedidos de ajuda para um incêndio próximo a sua casa, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

“Já liguei duas vezes no Corpo de Bombeiro de São João e eles disseram que não têm acesso porque o fogo está em uma área particular. Eu queria fazer um pedido para alguém. Está aumentando muito… Olha que dó. Vocês não têm noção”, desabafou Giovanna no sábado (05).

Algumas horas depois, Giovanna agradeceu a ajuda dos moradores da cidade, que afirmaram que os bombeiros já estavam a caminho do local para controlar o incêndio.

Porém, no domingo (06), ela voltou a se manifestar, afirmando que os bombeiros não tiveram acesso ao local, e o fogo seguia. Segundo a atriz, o incêndio teria sido proposital, para “limpar a área”. “Hoje eu me senti uma imbecil, vendo o ‘circo pegar fogo’ e não podendo fazer nada”, desabafou na última postagem sobre o assunto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades