Magazine Meghan Markle investir na carreira política não é uma surpresa, diz agente

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

A mulher do príncipe Harry tem participação ativa nas Nações Unidas e participa de campanhas políticas desde a infância Foto: Reprodução/Instagram A mulher do príncipe Harry tem participação ativa nas Nações Unidas e participa de campanhas políticas desde a infância. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Para o agente de celebridades Jonathan Shalit, a proximidade da duquesa de Sussex, Meghan Markle, com a política e uma eventual oficialização de uma carreira nesta área não é uma surpresa para pessoas próximas à ex-atriz.

“Ela é americana, tem todo o direito de concorrer à Presidência. Ronald Reagan era um ator lado B e terminou na Casa Branca. Nunca diga nunca” afirmou ao jornal britânico The Telegraph. Conforme lembrou a publicação, a mulher do príncipe Harry tem participação ativa nas Nações Unidas e participa de campanhas políticas desde a infância.

Shalit ainda fez uma associação da forma como Meghan se relaciona com as pessoas com outro membro da família real ligado a Harry: a princesa Diana, sua mãe, falecida em 1997. Na última semana, informações divulgadas pelo jornal The New York Times afirmavam que o casal fundou uma produtora – que ainda não foi nomeada – e assinaram um contrato de anos com a plataforma de streaming Netflix, que os pagará para fazer documentários, séries documentais, longas-metragens, shows roteirizados e programas infantis.

