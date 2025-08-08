Sábado, 09 de agosto de 2025

Economia Hyva do Brasil comemora 30 anos

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

A empresa foi fundada em 1995 em Caxias do Sul (RS) e, desde então, tornou-se líder de mercado no Brasil e na América do Sul

Foto: Divulgação

A Hyva do Brasil celebrou, na quinta-feira (7), seus 30 anos de atuação como referência em soluções hidráulicas para transporte e movimentação de cargas. Primeira unidade do Grupo Hyva fora da Europa, a empresa foi fundada em 1995 em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e, desde então, tornou-se líder de mercado no Brasil e na América do Sul, com presença global e produtos exportados para os cinco continentes.

A trajetória é marcada por marcos relevantes: o lançamento do kit hidráulico no Brasil (1997), a introdução do sistema de descarga horizontal Piso Móvel (2002), o lançamento dos cilindros Flash (2006) e Alpha (2014), a inauguração da fábrica de guindastes (2012), além de recordes de produção alcançados em 2021 – com 500 mil cilindros, 100 mil kits e 3.500 guindastes produzidos no País.

Em 2022, a empresa lançou a plataforma digital Hyva DTS Guide e celebrou a marca de 3 milhões de cilindros hidráulicos vendidos no mundo, com 25% da produção originada no Brasil. Em 2024, ultrapassou as 5 mil unidades de pisos móveis vendidas no país, mantendo a liderança absoluta neste segmento.

Com duas plantas industriais em Caxias do Sul somando 20 mil m², a Hyva do Brasil se prepara para um novo ciclo com o investimento em uma nova unidade de componentes, com mais de 17 mil m² em substituição a atual de 12 mil². Desde 2025, a empresa integra o Grupo JOST, multinacional alemã com forte presença global, abrindo espaço para novas perspectivas de crescimento e investimentos no Brasil.

O CEO e Vice-Presidente da Hyva para a América do Sul, Rogério De Antoni, destaca: “Celebrar 30 anos é valorizar cada etapa da nossa trajetória. Nossa força está nas pessoas, na capacidade de inovar, na relação de confiança com clientes e parceiros e no olhar constante para o futuro. Seguimos construindo uma história de liderança e transformação buscando sempre elevar, literalmente, nossa atuação no setor.”

Sobre a Hyva do Brasil e o Grupo JOST

A Hyva do Brasil é a única subsidiária sul-americana do Grupo Hyva, integrante do grupo global JOST. Fundada em 1995, está sediada no polo metalmecânico de Caxias do Sul (RS), onde mantém duas plantas industriais com 20 mil m² de área construída. Líder mundial no segmento, a empresa fabrica cilindros hidráulicos telescópicos, kits hidráulicos, pisos móveis e guindastes articulados com capacidades entre 1 e 74 toneladas-metro.

Com presença em todas as 27 unidades federativas do Brasil e atuação em mercados internacionais da América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa, a Hyva se destaca por sua ampla rede de distribuidores e assistência técnica.

A JOST é uma líder global na fabricação de sistemas de segurança para veículos comerciais, com forte presença nos segmentos On-Road (transporte) e Off-Road (agrícola e construção), por meio de marcas reconhecidas como JOST, ROCKINGER, TRIDEC, QUICKE e HYVA. Com mais de 4.500 colaboradores no mundo, a empresa mantém unidades de vendas e produção em mais de 25 países nos seis continentes, e está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt.

Mais informações: www.hyva.com / www.jost-world.com.

