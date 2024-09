Dicas de O Sul IARGS promove o XI Congresso de Direito Tributário em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Foto: Divulgação

O XI Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas, promovido pelo IARGS (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul), ocorre nesta quinta (26) e sexta-feira (27), na AIAMU (Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre), na rua dos Andradas, 1.234, 8° andar, no Centro da Capital.

O principal objetivo do evento é provocar reflexões sobre o tema tributário, com painéis e conferências ministradas por profissionais que atuam nas mais diversas áreas do Direito Tributário, abordando temas variados e atuais desse ramo. O foco é a Reforma Tributária e sua regulamentação, em trâmite no Congresso Nacional.

A professora homenageada nesta edição do evento é a desembargadora Fabiana Azevedo da Cunha Barth, especialista em Direito Tributário e mestre em instituições de Estado. Ela foi procuradora do Estado do RS no período de 1998 a 2023 e, atualmente, é desembargadora do Tribunal de Justiça gaúcho.

Mais informações e inscrições no site https://tributario2024.eventize.com.br.

